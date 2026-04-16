Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền mà họ cho rằng có liên quan đến việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.

Theo Bộ Tài chính, tất cả các thực thể này là một phần của mạng lưới do ông Mohammed Hossein Shamkhani, một nhân vật có liên quan đến một cựu quan chức cấp cao của Iran, điều hành.

Chín con tàu, bao gồm các tàu chở dầu và tàu chở khí hóa lỏng (LPG), đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, cùng với một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục các lệnh trừng phạt đối với toàn bộ dầu mỏ của Iran, sau khi đã tạm thời cấp cho Tehran giấy phép kéo dài một tháng để bán lượng dầu đang được tích trữ trên các tàu chở dầu trên biển. Lệnh miễn trừ được ban hành vào ngày 20/3 và dự kiến hết hạn vào ngày 19/4.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã ra tín hiệu về việc Mỹ sẵn sàng áp dụng các lệnh trừng phạt bổ sung, khẳng định rằng nước này sẵn sàng áp đặt "lệnh trừng phạt thứ cấp" đối với các quốc gia mua dầu của Iran.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trừng phạt các bộ phận trong đế chế vận tải biển khổng lồ của ông Shamkhani. Vào tháng 7, chính quyền đã công bố một loạt các lệnh trừng phạt sâu rộng hơn đối với hơn 115 cá nhân, thực thể và tàu thuyền trong mạng lưới của ông này.