Mỹ có thể tạm dừng tấn công hạ tầng dân sự và năng lượng Iran

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ ngày 6/4 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Iran.

"Nếu tổng thống nhận thấy một thỏa thuận đang dần đạt được, ông ấy có thể sẽ tạm dừng (tấn công). Nhưng chỉ có ông ấy và duy nhất ông ấy mới có thể đưa ra quyết định đó", quan chức Mỹ tiết lộ.

Trong khi đó, một quan chức của Lầu Năm Góc lại bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Mỹ gia hạn thêm hạn chót về việc đạt được thỏa thuận với Iran.

Theo các nguồn tin của Axios, Tổng thống Trump giữ lập trường cứng rắn nhất về Iran trong số các thành viên trong nội các của ông.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, tin rằng nhà lãnh đạo Mỹ nên cố gắng đạt được một thỏa thuận với Iran nếu có thể.

Theo các nguồn tin của Axios, phản ứng của Tehran đối với đề xuất ngừng bắn của Washington được Nhà Trắng coi "như một nước đi đàm phán, chứ không phải là sự bác bỏ”.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 6/4 đưa tin, Iran đã gửi phản hồi đối với thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh thông qua bên trung gian.

IRNA cho biết phản hồi gồm 10 điều khoản của Iran kêu gọi chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn “phù hợp với những cân nhắc của Iran”.

Các điều khoản khác bao gồm “chấm dứt xung đột trong khu vực, thiết lập cơ chế bảo đảm đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt” đối với Iran, IRNA cho biết thêm.

Trước đó, trang tin Axios ngày 5/4 cho biết Mỹ, Iran và các bên trung gian khu vực đang thảo luận về một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày như một phần của thỏa thuận 2 giai đoạn có thể dẫn đến việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Đây được xem là nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn Mỹ thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác của Iran nếu eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận tải dầu khí toàn cầu, vẫn bị phong tỏa.

Tổng thống Trump gọi đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày với Iran là một “bước tiến đáng kể” nhưng cho rằng thỏa thuận này “chưa đủ tốt”.

Trao đổi với các phóng viên về bản dự thảo do các quốc gia đang nỗ lực đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Trump hôm 6/4 cho biết: “Họ đã đưa ra một đề xuất, và đó là một đề xuất đáng kể. Đó là một bước tiến đáng kể. Nó chưa đủ tốt, nhưng đó là một bước tiến rất đáng kể”.

Đồng thời, Tổng thống Trump tiếp tục nhắc lại những lời đe dọa đối với Iran, nói rằng ông thậm chí còn có những lựa chọn “tồi tệ hơn” so với cảnh báo trước đó về việc ném bom các nhà máy điện và các cây cầu của Iran nếu không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

“Họ sẽ không còn những cây cầu, họ sẽ không còn các nhà máy điện, họ sẽ không còn gì cả. Tôi sẽ không nói thêm nữa vì còn những điều khác tồi tệ hơn hai điều đó”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đã đặt ra thời hạn chót là 20h ngày 7/4 (giờ Mỹ) để Iran đồng ý với một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông là người duy nhất có quyền quyết định liệu có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran hay không.