Mỹ, Iran nhận được đề xuất ngừng bắn ngay hôm nay

Một tòa nhà ở Tehran, Iran bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ, Israel (Ảnh: Reuters).

Times of Israel dẫn nguồn tin cho biết, một khung thỏa thuận để chấm dứt thù địch đã được Pakistan soạn thảo và trao đổi với cả Iran và Mỹ trong đêm qua. Kế hoạch này phác thảo một cách tiếp cận 2 tầng với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sau đó là một thỏa thuận toàn diện.

“Tất cả các yếu tố cần phải được đồng ý trong ngày hôm nay”, nguồn tin ngoại giao nói.

Theo nhà ngoại giao này, sự nhất trí ban đầu sẽ được cấu trúc dưới dạng một bản ghi nhớ (MOU) được hoàn tất bằng phương thức điện tử thông qua Pakistan - kênh liên lạc duy nhất trong các cuộc đàm phán.

Nguồn tin cho hay, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đã liên lạc "suốt đêm" với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Theo đề xuất, một lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, mở lại eo biển Hormuz, với thời hạn từ 15 đến 20 ngày để hoàn tất một giải pháp rộng lớn hơn.

Thỏa thuận này, tạm gọi là “Hiệp ước Islamabad”, sẽ bao gồm một khung thỏa thuận cho eo biển Hormuz, với các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng tại Islamabad.

Nguồn tin cho biết thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ bao gồm các cam kết của Iran về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng.

Theo các nguồn tin từ Pakistan, Iran vẫn chưa đưa ra cam kết, bất chấp các nỗ lực tiếp cận dân sự và quân sự đang được tăng cường.

“Iran vẫn chưa phản hồi”, một nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng các đề xuất do Pakistan, Trung Quốc và Mỹ hậu thuẫn cho một lệnh ngừng bắn tạm thời cho đến nay vẫn chưa nhận được sự cam kết nào.

Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ các quan chức Mỹ và Iran và các bên liên quan khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi đã từ chối bình luận.

Trước đó, trang Axios ngày 5/4 đưa tin, Mỹ, Iran và các nhà trung gian khu vực đang thảo luận về một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày như một phần của thỏa thuận 2 giai đoạn có thể dẫn đến việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Các quan chức Iran nhiều lần nói rằng Tehran đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn với các đảm bảo rằng họ sẽ không bị Mỹ và Israel tấn công một lần nữa. Họ cho biết Iran đã nhận được thông điệp từ các nhà trung gian, bao gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục leo thang, Tehran tiếp tục phong tỏa một phần Hormuz, tuyến đường huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây đã công khai thúc ép việc nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, cảnh báo về những hậu quả nếu không đạt được lệnh ngừng bắn trong một khoảng thời gian ngắn. Ông đặt ra hạn chót cho Iran là ngày 7/4 để mở lại eo biển Hormuz.

Axios đưa tin, Mỹ và Israel đã phê duyệt một kế hoạch thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng then chốt của Iran và sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.

"Kế hoạch không kích đã sẵn sàng để kích hoạt, nhưng việc gia hạn thời hạn chót của Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhằm đưa ra cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận", Axios nêu rõ.