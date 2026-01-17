Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Trump khi quyết định dừng tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/1 đã bất ngờ gửi lời cảm ơn các nhà lãnh đạo Iran, sau khi tuyên bố Tehran đã hủy bỏ các vụ hành quyết hàng trăm người biểu tình bị bắt giữ.

“Tôi vô cùng tôn trọng việc tất cả các vụ hành quyết đã được lên kế hoạch, dự kiến ​​diễn ra ngày hôm qua (hơn 800 vụ), đã được lãnh đạo Iran hủy bỏ. Cảm ơn các ngài!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Đây được xem là tuyên bố gây bất ngờ của nhà lãnh đạo Mỹ sau nhiều lần cảnh báo hành động quân sự với Iran để đối phó với tình hình căng thẳng, trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng tại quốc gia Trung Đông.

Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo có thể can thiệp vào Iran nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào tình hình nội bộ của quốc gia Trung Đông.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ “rất tức giận” nếu chính quyền Iran hành quyết những người biểu tình.

Tuy nhiên, vào ngày 14/1, Tổng thống Trump dường như dịu giọng hơn, thể hiện lập trường chờ đợi và quan sát tình hình ở Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông được thông báo rằng, các hành động kiểm soát biểu tình tại Iran đã dừng, do vậy ông sẽ theo dõi và xem xét khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự.

Ông Trump cũng bác bỏ những bình luận của các quan chức vùng Vịnh vào ngày 15/1 rằng Ả rập Xê út, Qatar và Oman đã dẫn đầu các nỗ lực thuyết phục ông từ bỏ ý định tấn công Iran. Tổng thống Mỹ nói rằng chính hành động của Iran đã khiến ông thay đổi quyết định.

“Không ai thuyết phục được tôi, chính tôi đã tự thuyết phục mình”, ông Trump nói với các phóng viên vào cuối ngày 16/1 khi ông rời Nhà Trắng để đến Florida nghỉ cuối tuần.

“Họ đã hủy bỏ các vụ hành quyết. Điều đó đã có tác động rất lớn”, ông Trump nhấn mạnh.

Tình hình căng thẳng tại Iran bắt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái sau các cuộc biểu tình trên đường phố trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá, sau đó lan rộng ra hầu hết các thành phố lớn. Chính phủ Iran cho biết khoảng 40 nhân viên lực lượng chấp pháp đã thiệt mạng.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, kể từ ngày 8/1, các phần tử khủng bố có vũ trang đã xuất hiện trong số những người biểu tình. Ông Araghchi ngày 14/1 xác nhận chính quyền đang hoàn toàn kiểm soát tình hình, khi tiến hành hạ nhiệt các cuộc biểu tình mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua.

Iran đã cảnh báo các nước láng giềng rằng nước này sẽ có biện pháp trả đũa nếu Mỹ tấn công. Tư lệnh Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Pakpour ngày 14/1 tuyên bố Lực lượng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để đáp trả các cuộc tấn công.