Mỹ có thể đang lên dây cót đưa quân đổ bộ, Iran cảnh báo nóng

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Dấu hiệu Mỹ có thể đổ bộ vào Iran

Một quan chức từ một trong những quốc gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran nói với báo Times of Israel rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang nghiêng về phương án ra lệnh tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran và Washington tin chắc rằng Tehran sẽ nhượng bộ trước áp lực quân sự như vậy.

Quan chức này, người am hiểu sâu sắc về các nỗ lực hòa giải, cho biết Mỹ nhận thức rõ rằng Iran khó có thể đồng ý với những nhượng bộ được đưa ra trong kế hoạch 15 điểm của Washington và đã điều động hàng nghìn binh sĩ đến khu vực để chuẩn bị cho kế hoạch kiểm soát đảo Kharg của Tehran theo lệnh của Tổng thống Trump.

Một quan chức khác từ một quốc gia làm trung gian hòa giải cảnh báo rằng, mặc dù Mỹ có thể kiểm soát được đảo Kharg, nhưng việc giữ được hòn đảo trong một thời gian dài đòi hỏi nhiều binh sĩ hơn và thời gian giao tranh kéo dài hơn, vượt xa khung thời gian 4-6 tuần mà Washington dự kiến ban đầu.

Cả hai quan chức từ các quốc gia làm trung gian hòa giải đều cho rằng Tehran khó có thể nhượng bộ, bất kể chiến dịch trên bộ có được tiến hành hay không.

Họ khẳng định Iran sẽ không đồng ý với các điều khoản hiện tại của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc việc sử dụng quân đội Mỹ để kiểm soát Kharg, hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc vịnh Ba Tư. Hòn đảo được coi là huyết mạch kinh tế xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran.

Kế hoạch này của Mỹ nhằm gây sức ép, buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho rằng một chiến dịch trên bộ như vậy tiềm ẩn những rủi ro lớn, bao gồm khả năng thương vong cao đối với lực lượng Mỹ. Theo các nguồn tin, hòn đảo này có hệ thống phòng thủ nhiều lớp, và trong những tuần gần đây Iran đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Iran cũng đã bố trí các bẫy, bao gồm mìn chống bộ binh và mìn chống thiết giáp xung quanh hòn đảo, trong đó có cả dọc bờ biển, nơi lực lượng Mỹ có thể đổ bộ nếu Tổng thống Donald Trump quyết định triển khai chiến dịch trên bộ.

Ảnh vệ tinh chụp trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg của Iran (Ảnh: Reuters).

Một số đồng minh của Tổng thống Trump đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc liệu có cần thiết phải tiến hành một chiến dịch như vậy hay không, bởi ngay cả khi kiểm soát hòn đảo thì điều đó cũng không tự thân giải quyết được các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz và sự kiểm soát của Tehran đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Quân đội Mỹ trước đó đã tấn công đảo Kharg vào ngày 13/3. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã đánh trúng 90 mục tiêu, bao gồm “các cơ sở lưu trữ thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác”.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25/3 cho biết, Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông.

Theo quan chức này, lực lượng dự kiến được triển khai bao gồm các chỉ huy và thành phần hỗ trợ hậu cần từ Lữ đoàn Chiến đấu số 1 của sư đoàn.

Ngoài ra, khoảng hơn 2.000 lính thủy đánh bộ của Mỹ cùng tàu USS Tripoli dự kiến đến khu vực.

Iran cảnh báo cứng rắn

Tư lệnh lực lượng bộ binh của quân đội Iran, Chuẩn tướng Ali Jahanshahi, cảnh báo “đối phương phải biết rằng chiến tranh trên bộ sẽ nguy hiểm hơn, tốn kém hơn và không thể khắc phục được đối với họ”.

Tướng Jahanshahi cho biết "quân đội Iran vẫn trụ vững, kiên cường trên tiền tuyến phòng thủ và sẽ vô hiệu hóa đối phương".

“Tất cả các động thái của đối phương ở biên giới đều được theo dõi, và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản”, Tướng Jahanshahi cảnh báo, đồng thời khẳng định “mọi tấc đất của Iran đều được bảo vệ”.

Hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Iran đã tổ chức sẵn lực lượng gồm hơn 1 triệu binh sĩ để đối phó với khả năng Mỹ có thể đưa lực lượng trên bộ vào nước này trong những ngày tới.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cáo buộc Mỹ có kế hoạch kiểm soát một hòn đảo của Tehran với sự hậu thuẫn của một đồng minh khu vực.

Ông Qalibaf đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về điều này, nhấn mạnh nếu Mỹ tiến thêm "dù chỉ một bước thì toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia khu vực đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công không hạn chế".

Tổng thống Trump ngày 26/3 tuyên bố Mỹ tiếp tục “tạm dừng phá hủy các nhà máy năng lượng thêm 10 ngày, cho đến 20h ngày 6/4”.

Một số chuyên gia nhận định, một trong những lý do khiến nhà lãnh đạo Mỹ quyết định tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran là vì muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch quân sự khác, bao gồm đưa quân đổ bộ Iran.