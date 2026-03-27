Lời đề nghị của Tổng thống Venezuela khi ra hầu tòa tại Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm 26/3 đã đề nghị một thẩm phán liên bang tại New York bác bỏ vụ án cáo buộc ông liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy nếu chính phủ Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính đang ngăn cản Caracas chi trả cho đội ngũ bào chữa của ông.

Ông Maduro, 63 tuổi, và vợ ông, Cilia Flores, đã bị bắt vào tháng 1 sau khi lực lượng Mỹ đột kích vào dinh tổng thống tại Caracas.

Ông Maduro đã tuyên bố không nhận tội tại phiên trình diện đầu tiên vào tháng 1 trước Thẩm phán Liên bang Mỹ Alvin Hellerstein.

Kể từ đó, ông Maduro đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ toàn bộ vụ án của Mỹ, cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ngăn chính phủ Venezuela chi trả chi phí bào chữa cho ông trong vụ án, vi phạm quyền được có luật sư của ông theo hiến pháp.

Luật sư của ông Maduro, Barry Pollack, nói với thẩm phán Hellerstein hôm 26/3 rằng chính phủ Venezuela là “một bên không phải người nộp thuế Mỹ, sẵn sàng, có khả năng và có ý định chi trả” cho chi phí bào chữa của ông Maduro, nhưng không thể thực hiện bởi các lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ áp đặt.

Ông Pollack cho biết ông Maduro có “quyền được lựa chọn luật sư của mình, không chỉ là luật sư đủ năng lực, mà là luật sư do chính ông lựa chọn, và quyền sử dụng các nguồn tiền hợp pháp cho mục đích đó”.

Trợ lý công tố viên Mỹ Kyle Adam Wirshba cho rằng các lợi ích về “an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại” ủng hộ việc duy trì các lệnh trừng phạt ngăn ông Maduro tiếp cận nguồn tiền từ chính phủ Venezuela.

Cuối cùng, Thẩm phán Hellerstein chưa đưa ra quyết định về yêu cầu bác bỏ vụ án nhưng cho biết sẽ không bác bỏ vụ việc. Ông yêu cầu 2 bên đề xuất giải pháp liên quan đến quyền có luật sư do bị cáo lựa chọn. Ông đồng thời cho rằng nhiều khả năng quyền này sẽ được ưu tiên hơn các lập luận mà bên công tố đưa ra.

Hiện phía tòa án chưa chốt ngày xét xử chính thức. Ông Maduro và vợ đã mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình và tuyên bố không nhận tội.

Tại Washington, Tổng thống Donald Trump cáo buộc ông Maduro liên quan tới hoạt động buôn ma túy nhưng nói rằng ông sẽ được “xét xử công bằng”.

“Nhưng tôi cho rằng sẽ còn những phiên tòa khác”, ông Trump nói thêm trong một cuộc họp Nội các, mà không cung cấp chi tiết.