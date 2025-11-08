Mỹ cấp ngoại lệ đặc biệt cho Hungary khi mua dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng ngày 7/11 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 7/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Hungary đã được "miễn trừ hoàn toàn" khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu của Nga được vận chuyển qua Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và Đường ống Druzhba (Hữu nghị).

"Không có lệnh trừng phạt nào có thể ngay lập tức hạn chế nguồn cung của Hungary hoặc khiến nó trở nên đắt đỏ hơn. Đây là một sự miễn trừ chung và không giới hạn", ông Orban nói thêm.

Thủ tướng Orban cho biết thỏa thuận này đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và giá cả phải chăng cho Hungary, bảo vệ chính sách lâu dài của nước này về việc giảm chi phí.

"Điều đầu tiên và quan trọng nhất là chúng tôi đã bảo vệ được việc giảm chi phí. Vì vậy, Hungary sẽ tiếp tục có giá năng lượng thấp nhất châu Âu", ông Orban nói.

Tổng thống Trump nói rằng vị trí địa lý và khả năng tiếp cận hạn chế với các nguồn năng lượng thay thế của Hungary là lý do chính đáng cho việc nước này được cấp quyền miễn trừ ngoại lệ.

"Chúng tôi đang xem xét điều này vì đất nước của ông ấy rất khó khai thác dầu khí từ các khu vực khác. Đó là một quốc gia rộng lớn, nhưng họ không có biển. Họ không có cảng. Vì vậy họ đang gặp phải vấn đề khó khăn", ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump nói thêm rằng các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) đang ở một vị thế khác. Ông nhắc lại quan điểm chỉ trích về việc các đồng minh châu Âu của Mỹ đang phụ thuộc vào năng lượng của Nga, nhưng vẫn được hưởng lợi từ sự hỗ trợ an ninh của Washington.

"Nhiều nước trong số đó không gặp phải những vấn đề (như Hungary). Và họ mua rất nhiều dầu từ Nga. Họ cũng biết rằng, tôi rất lo ngại về điều đó", ông Trump nói.

Tháng trước, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga là Rosneft và Lukoil, cả hai đều tiếp tục xuất khẩu dầu sang Hungary và Slovakia.

Hungary đã yêu cầu được cấp quyền miễn trừ lệnh trừng phạt của Mỹ, với lý do rằng họ thiếu các lựa chọn thay thế khả thi và các hạn chế này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế của họ.

Thủ tướng Orban từng mô tả các lệnh trừng phạt của Mỹ là một "sai lầm" và cảnh báo chúng có thể làm tê liệt nguồn cung năng lượng của Hungary.

Hungary là một trong những quốc gia thành viên EU phản đối mạnh mẽ nhất các lệnh trừng phạt đối với Nga. Thủ tướng Orban nhiều lần lập luận rằng vấn đề năng lượng nên nằm ngoài phạm vi tranh chấp chính trị và an ninh của châu Âu không thể đánh đổi bằng sự ổn định kinh tế.

Giá năng lượng tại EU đã tăng vọt kể từ khi khối này bắt đầu giảm dần nhập khẩu nhiên liệu từ Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Sự gián đoạn nguồn cung đã dẫn đến chi phí cho ngành công nghiệp tăng cao.

Về phần mình, Nga cho rằng các nước phương Tây tự "vung tay quá trán" bằng cách thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng các giải pháp năng lượng thay thế đắt đỏ và không đáng tin cậy.