Loạt tàu bị tấn công, Iran nêu điều kiện để đi qua eo biển Hormuz

Tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan bị tập kích tại eo biển Hormuz ngày 11/3 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 12/3 tuyên bố các tàu phải phối hợp với hải quân nước này để đi qua eo biển Hormuz.

"An ninh của eo biển Hormuz có tầm quan trọng sống còn đối với Iran, bởi vì an ninh của Iran gắn liền với an ninh của khu vực. Với đường bờ biển dài nhất trên Vịnh Ba Tư và Biển Oman, Iran luôn phải chịu chi phí để bảo vệ tuyến đường thủy chiến lược này”, ông Baghaei cho biết.

Ông Baghaei cáo buộc tình trạng bất ổn do Mỹ và Israel gây ra trong khu vực “có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của các tàu”.

“Tuy nhiên, Iran không muốn eo biển này trở nên bất ổn, và các tàu thuyền phải phối hợp với hải quân Iran khi đi qua để đảm bảo an ninh hàng hải được duy trì”, ông Baghaei nêu điều kiện cho hoạt động của các tàu qua eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố ngày 12/3, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran cho biết các tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz hoặc nằm trong Vịnh Ba Tư phải tuân thủ luật lệ thời chiến để không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công nhầm lẫn.

"Các tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz hoặc nằm trong Vịnh Ba Tư phải hành động theo các quy tắc và luật lệ đi lại trong các khu vực biển này trong điều kiện thời chiến, để tránh bị tập kích nhầm lẫn", tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố cũng cho biết thêm rằng "tình trạng thiếu an ninh ở eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư là kết quả của sự gây hấn của Mỹ trong khu vực”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani ngày 12/3 tuyên bố "Iran hoàn toàn tôn trọng và vẫn cam kết với nguyên tắc tự do hàng hải theo luật biển”. Tuy nhiên, ông cáo buộc tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz là hậu quả trực tiếp của hành động gây hấn của Mỹ đối với Iran.

"Tình hình hiện tại trong khu vực, bao gồm cả ở eo biển Hormuz, không phải là kết quả của việc Iran thực thi quyền tự vệ hợp pháp của mình. Thay vào đó, nó là hậu quả trực tiếp của các hành động gây bất ổn của Mỹ khi phát động chiến dịch gây hấn chống lại Iran và làm suy yếu an ninh khu vực”, ông Iravani nói.

Ông Iravani khẳng định Iran sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng nói thêm rằng Iran có quyền bảo đảm an ninh cho tuyến đường vận tải quan trọng này.

"Chúng tôi sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz. Nhưng việc bảo vệ hòa bình và an ninh trên tuyến đường thủy này là quyền vốn có của chúng tôi”, nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Iran "bày binh bố trận" thế nào ở eo biển huyết mạch Hormuz?

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran phải duy trì khả năng phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp lực lên đối phương.

Tehran coi việc kiểm soát eo biển chiến lược này là một đòn bẩy trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel, trong bối cảnh chiến sự đang leo thang trong khu vực.

Kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào ngày 28/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã gần như phong tỏa eo biển, khiến nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt. Việc nguồn cung bị gián đoạn đã góp phần khiến giá dầu tăng mạnh.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), ít nhất 13 vụ tấn công tàu đã xảy ra xung quanh Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran. Iran cũng xác nhận tấn công các tàu ở eo biển Hormuz.

Tuyến đường biển eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới, bình thường mỗi ngày có khoảng 100 tàu đi ra hoặc đi vào Vịnh Ba Tư. Đây là tuyến đường huyết mạch đảm bảo lưu thông cho khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu,