Mỹ cảnh báo Nga không can thiệp vào cuộc chiến với Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AFP).

“Tôi không tham gia cuộc điện đàm, nhưng những người tham gia (cuộc điện đàm) cho biết đó là một lời kêu gọi mạnh mẽ, khẳng định lại cơ hội hòa bình ở Nga và Ukraine, đồng thời thừa nhận rằng đối với cuộc xung đột này, họ không nên can thiệp”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 10/3, đề cập đến cuộc điện đàm trước đó giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong thông điệp gửi tới Nga, Bộ trưởng Hegseth cảnh báo Moscow "không nên can thiệp" vào cuộc chiến Iran.

"Tổng thống (Mỹ) vẫn duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các nhà lãnh đạo thế giới, điều này tạo ra những cơ hội và lựa chọn cho chúng ta theo những cách rất năng động", ông Hegseth nói thêm khi được hỏi về cuộc điện đàm gần đây giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Tổng thống Nga ngày 9/3 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hôm 28/2.

Theo trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin là Yuri Ushakov, trong cuộc điện đàm, ông Putin đã đưa ra các đề xuất nhằm nhanh chóng giải quyết cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Ông Ushakov cho hay, Tổng thống Putin đã “đưa ra một số ý tưởng nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Iran bằng con đường chính trị và ngoại giao, bao gồm các cuộc tiếp xúc đã diễn ra với lãnh đạo các quốc gia Vùng Vịnh, Tổng thống Iran và lãnh đạo của các nước khác”.

Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống diễn ra sau khi một số nguồn tin từ truyền thông Mỹ nói rằng Nga đang cung cấp thông tin cho quân đội Iran để giúp xác định và tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff ngày 10/3 xác nhận Nga không chia sẻ thông tin tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ, trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Washington trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với NBC News rằng “hợp tác quân sự” giữa Nga và Iran không phải điều mới và cũng không phải bí mật. Ông khẳng định Nga đang giúp Iran “theo nhiều cách khác nhau”, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Tổng thống Trump ngày 7/3 cũng cho biết ông không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang hỗ trợ Iran trong cuộc chiến, nhưng nếu điều đó xảy ra thì “cũng không giúp ích nhiều”.

Trong khi đó, Điện Kremlin từ chối cho biết liệu Mỹ có cảnh báo Nga không được chia sẻ thông tin tình báo với Iran hay không.

Văn phòng báo chí Điện Kremlin ngày 10/3 thông báo Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm thứ hai trong vòng một tuần với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga “tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mình ủng hộ việc giảm leo thang xung đột càng sớm càng tốt và giải quyết xung đột bằng các biện pháp chính trị”.