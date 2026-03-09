Tổng thống Trump lên tiếng trước tin Nga cung cấp dữ liệu tình báo cho Iran

Tổng thống Donald Trump dự lễ chuyển giao hài cốt của 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Kuwait trong chiến dịch tập kích Iran tại Căn cứ Không quân Dover ở Dover, Delaware ngày 8/3 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 7/3, khi được hỏi về một bài báo của Washington Post cho rằng Nga đang cung cấp thông tin định vị mục tiêu cho Iran, từ đó giúp Tehran xác định mục tiêu tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Chúng tôi không biết thông tin này, nhưng nếu họ làm vậy thì cũng không hiệu quả lắm”.

“Điều đó không tạo ra nhiều tác động nếu nhìn vào những gì đã xảy ra với Iran trong tuần qua”, ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi thêm, Tổng thống Trump tránh trả lời thẳng. Ông ngụ ý đến việc tình báo Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine trong việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm của Nga.

“Họ sẽ nói rằng chúng ta cũng làm điều tương tự với họ, đúng không? Họ sẽ nói như vậy đúng không, rằng chúng ta từng làm điều đó với họ? Họ có thể cung cấp bao nhiêu thông tin tùy thích, nhưng những người nhận thông tin đó đang bị quá tải. Nga cũng sẽ bị quá tải”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết Iran đang dần cạn kiệt nguồn máy bay không người lái (UAV).

“Chúng tôi đã đánh rất mạnh vào các cơ sở sản xuất của họ. Hiện giờ họ chỉ còn khoảng 9% so với những gì họ có trong những ngày đầu. Khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn nhiều”, ông Trump nhấn mạnh.

Cố vấn của Tổng thống Trump, Đặc phái viên Steve Witkoff, hôm 7/3 cho biết ông đã chuyển một thông điệp tới Nga, yêu cầu nước này không chuyển cho Iran thông tin về vị trí các mục tiêu liên quan đến Mỹ ở Trung Đông cũng như bất kỳ sự hỗ trợ nào khác.

Trước đó, một số trang tin nói rằng Nga đang cung cấp cho Iran thông tin nhắm mục tiêu để tấn công các lực lượng của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm tàu chiến và máy bay.

Nguồn tin không nêu rõ mức độ hỗ trợ tình báo của Nga, nhưng lưu ý khả năng của quân đội Iran tự xác định vị trí lực lượng Mỹ đã bị suy giảm mạnh sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích.

Trong các phát biểu công khai, giới chức Mỹ tỏ ra coi nhẹ việc Nga có thể hỗ trợ thông tin tình báo cho Iran trong cuộc xung đột hiện nay. Moscow vẫn là một trong những đối tác thân cận nhất của Tehran và đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gọi đó là một “hành động vô cớ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington “không lo ngại” về khả năng Nga cung cấp thông tin tình báo cho Iran để giúp nhắm mục tiêu vào các lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông, nhưng cảnh báo bất kỳ sự hợp tác không phù hợp nào cũng sẽ “bị đáp trả mạnh mẽ”.

Ông cũng cho biết quân đội Mỹ đang “theo dõi mọi thứ” và các chỉ huy quân sự đã biết rõ các liên lạc và hoạt động liên quan, đồng thời điều chỉnh kế hoạch tác chiến khi cần thiết.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng coi nhẹ các báo cáo về sự tham gia của Nga, nói rằng việc chia sẻ thông tin tình báo, nếu xảy ra, không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Mỹ.