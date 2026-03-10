Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm, bàn về "điểm nóng" Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có "cuộc điện đàm rất tốt" với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/3.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Putin kể từ khi xung đột Iran bắt đầu, Tổng thống Trump một lần nữa bày tỏ sự thất vọng khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ 5.

Tổng thống Trump cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Nga về cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông và Tổng thống Putin "muốn giúp” giải quyết cuộc xung đột này.

"Tôi đã nói với các phóng viên ở Doral, Florida, rằng: “Tôi đã nói: Ông có thể giúp đỡ nhiều hơn bằng cách kết thúc cuộc chiến Ukraine - Nga”. Điều đó sẽ hữu ích hơn”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump gọi Ukraine là "một cuộc chiến không bao giờ kết thúc", nhưng nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ điện đàm về vấn đề này cũng là một tín hiệu tích cực.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 9/3 xác nhận Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Theo ông Ushakov, Tổng thống Mỹ đã chủ động điện đàm để thảo luận về những diễn biến quốc tế gần đây.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết cuộc trao đổi tập trung vào xung đột Iran và các cuộc đàm phán ba bên giữa Moscow, Washington và Kiev nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

“Cuộc đối thoại giữa hai tổng thống diễn ra chuyên nghiệp, cởi mở và mang tính xây dựng”, ông Ushakov cho biết, đồng thời nói thêm rằng cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục các liên lạc thường xuyên.

Ông cho biết Tổng thống Nga và Mỹ đã điện đàm trong khoảng một giờ.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định sự quan tâm của Washington trong việc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev, đồng thời đạt được một giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine. Ông Putin cũng cảm ơn ông Trump về những nỗ lực hòa giải liên tục của chính quyền Mỹ.

Theo trợ lý Điện Kremlin, Tổng thống Putin cũng chia sẻ suy nghĩ của ông về cuộc xung đột đang diễn ra ở Iran và chia sẻ với Tổng thống Trump về các cuộc trao đổi của ông với các nhà lãnh đạo của các quốc gia Vùng Vịnh và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào tuần trước.

Quan chức Nga xác nhận Tổng thống Trump cũng bày tỏ quan điểm của mình về tình hình Iran và hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc thảo luận rất "thực chất" về vấn đề này.

Lần gần đây nhất hai tổng thống có cuộc điện đàm là vào tháng 12. Nhà Trắng khi đó mô tả cuộc điện đàm là “tích cực”.

Trước đó, Tổng thống Putin cảnh báo xung đột tiếp diễn ở Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu khí toàn cầu, đặc biệt là khi eo biển Hormuz, một tuyến đường biển quan trọng, đang bị đóng cửa.

Moscow đã lên án chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là một “hành động gây hấn có chủ đích và không có lý do”. Tổng thống Putin không đưa ra bất kỳ đánh giá công khai nào về toàn bộ chiến dịch của Mỹ và Israel, nhưng mô tả việc sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei là một “sự vi phạm trắng trợn” về đạo đức và luật pháp quốc tế.