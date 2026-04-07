Mỹ cảnh báo dùng công cụ chưa từng sử dụng trong xung đột với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Hungary ngày 7/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Mỹ vẫn còn "những công cụ mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa quyết định sử dụng" để chống lại Iran. Ông nói thêm, ông "hy vọng" các cuộc đàm phán sẽ giúp tránh được việc phải triển khai chúng.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đưa ra lời cảnh báo rằng Mỹ sở hữu "những công cụ trong bộ công cụ mà cho đến nay Washington vẫn chưa quyết định sử dụng" để chống lại Iran, đồng thời nói thêm rằng ông "hy vọng" các cuộc đàm phán sẽ giúp tránh được việc triển khai chúng.

"Họ cần phải biết rằng chúng ta có những công cụ trong bộ công cụ mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa quyết định sử dụng. Tổng thống Mỹ có thể quyết định sử dụng chúng, và ông ấy sẽ quyết định sử dụng nếu Iran không thay đổi cách hành xử của mình", ông nói.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu công cụ đó là gì.

Ông Vance cho biết, "sẽ rất nhiều cuộc thương lượng từ nay cho đến thời hạn chót mà Tổng thống Trump đặt ra cho Iran".

Tổng thống Trump đã cho Iran hạn chót đến tối 7/4 (7h ngày 8/4 theo giờ Việt Nam) để mở lại eo biển Hormuz, nếu không, Mỹ sẽ “xóa sổ” các cây cầu, nhà máy điện của nước này.

Những bình luận của ông Vance đã làm dấy lên một số đồn đoán trên mạng rằng ông Vance đang đề cập đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nhà Trắng đã nỗ lực dập tắt những đồn đoán rằng Mỹ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tại Iran, đồng thời bác bỏ một bài đăng trên mạng xã hội cáo buộc Phó Tổng thống JD Vance đã ám chỉ khả năng này.

Tài khoản Phản ứng nhanh (Rapid Response) của Nhà Trắng viết trên X: "Về mặt câu chữ, không có gì mà Phó Tổng thống nói ở đây ám chỉ điều đó cả”.

Tuy nhiên, những cuộc bàn tán trên mạng đã nhấn mạnh sự lo lắng trước thời hạn chót mà ông Trump đặt ra cho Iran.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo sẽ tước đoạt nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt của Mỹ và các đồng minh trong khu vực “trong nhiều năm” nếu Washington vượt qua "lằn ranh đỏ" của Tehran.

"IRGC một lần nữa tuyên bố rằng nếu quân đội Mỹ vượt qua các lằn ranh đỏ, phản ứng của chúng tôi sẽ vượt ra ngoài phạm vi khu vực", bản tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran cho biết.

Tuyên bố nói thêm: “Các đối tác khu vực của Mỹ cũng nên biết rằng cho đến nay, chúng tôi đã hết sức kiềm chế vì tinh thần láng giềng hữu nghị và đã có một số dè dặt trong việc lựa chọn các mục tiêu trả đũa, nhưng tất cả những sự dè dặt đó hiện đã bị bãi bỏ”.