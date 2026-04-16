Mỹ điều thêm hàng nghìn quân tăng viện, tăng cường phong tỏa cảng Iran

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Báo Washington Post ngày 14/4 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công hoặc các chiến dịch trên bộ ở Iran nếu lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần không được gia hạn.

Các nguồn tin tiết lộ, Lầu Năm Góc sẽ điều thêm hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông trong những ngày tới.

Lực lượng dự kiến được điều đến khu vực bao gồm khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush và các tàu chiến hộ tống.

Theo thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ, các tàu này đã rời căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia của Mỹ vào cuối tháng 3 để đến Trung Đông.

Khoảng 4.200 binh sĩ khác thuộc Nhóm tàu đổ bộ Boxer và Đơn vị Thủy quân lục chiến số 11 trên tàu, dự kiến ​​sẽ đến vào cuối tháng này.

Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đã tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ tập kích Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.

Khi tàu sân bay USS George H.W. Bush đến Trung Đông, chiến hạm này sẽ hội quân cùng hai nhóm tác chiến tàu ​​sân bay khác - USS Abraham Lincoln và USS Gerald Ford - trong khu vực. Cả hai nhóm tác chiến tàu sân bay này đều tham gia vào cuộc chiến Iran.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc vào ngày 22/4. Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington vẫn chưa đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn với Tehran.

Theo Axios, Mỹ chưa chính thức đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn và tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng phủ nhận thông tin về một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn.

Hai quan chức Mỹ nói với Washington Post rằng việc lên kế hoạch cho một loạt chiến dịch trên bộ ở Iran vẫn tiếp diễn, bao gồm việc đổ bộ lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium được làm giàu cao của Iran, và các cuộc đổ bộ lên các hòn đảo và bờ biển xung quanh eo biển Hormuz, trong đó có đảo Kharg.

Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 25km, là “huyết mạch” kinh tế của Iran. Hòn đảo này xử lý khoảng 90-95% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, tương đương 1,5-2 triệu thùng/ngày trước xung đột, mang lại doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi ngày.

Trong khi đó, eo biển Hormuz là tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 20% dầu thô toàn cầu. Kể từ khi xung đột nổ ra, lưu lượng vận tải hàng ngày qua eo biển Hormuz ước tính giảm hơn 90%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã ra lệnh phong tỏa hàng hải đối với các tàu đi và đến cảng của Iran, ngăn các tàu này qua eo biển Hormuz. Quyết định được đưa ra sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) đổ vỡ và hai bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, ngày 14/4 tuyên bố “lệnh phong tỏa các cảng của Iran đã được thực hiện đầy đủ” và lực lượng Mỹ đang duy trì ưu thế trên biển ở Trung Đông.

CENTCOM khẳng định không có tàu nào rời khỏi hoặc đi vào các cảng của Iran có thể vượt qua vòng phong tỏa hàng hải của Mỹ.