Quan chức Mỹ: Washington có thể phong tỏa các cảng của Iran vô thời hạn

Mỹ phong tỏa hàng hải Iran kể từ 13/4 (Ảnh minh họa: AFP).

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 15/4, ông Stephen Miller, cố vấn Nhà Trắng và là trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết Mỹ có thể duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran "vô thời hạn".

"Một chiến dịch quân sự có thể xóa sổ cơ sở hạ tầng năng lượng của họ trong nhiều thế hệ. Tổng thống đã nói rõ rằng ông ấy không muốn làm điều đó. Ông ấy muốn Iran chọn con đường đúng đắn để đi đến một thỏa thuận”, ông Miller cho biết.

Quan chức Nhà Trắng nói thêm: "Lệnh phong tỏa hàng hải đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Iran, và Mỹ có đủ năng lực để tiếp tục việc này vô thời hạn, nếu Iran chọn con đường sai lầm”.

Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội triển khai lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran kể từ ngày 13/4. Theo đó, Mỹ sẽ chặn tất cả tàu thuyền của mọi quốc gia ra vào các cảng của Iran.

Lệnh phong tỏa của Mỹ nhằm chấm dứt các hoạt động xuất khẩu này để gây áp lực lên nền kinh tế của Iran.

Nhà Trắng đến nay không đưa ra một mốc thời gian cụ thể về việc lệnh phong tỏa sẽ kéo dài trong bao lâu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chỉ nói rằng: “Lệnh phong tỏa hàng hải Iran đã được triển khai đầy đủ và đang được thực thi đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia khi tiến vào hoặc rời khỏi các cảng của Iran. Điều này bao gồm tất cả các cảng của Iran trên vịnh Ả rập và vịnh Oman”.

“Chúng tôi ủng hộ quyền tự do hàng hải, chỉ là không áp dụng đối với bất kỳ tàu chở dầu hoặc tàu thuyền nào mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Iran trong khi các cuộc đàm phán này vẫn đang tiếp diễn”, bà nói thêm.

Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép lên Iran khi 2 bên đang trong một lệnh ngừng bắn và theo đuổi một tiến trình đàm phán.

Cuộc đàm phán hôm 11/4 tại Islamabad đã kết thúc sau 21 giờ mà không đạt được thỏa thuận. Hai bên dự kiến nối lại đàm phán trong tuần này trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Bất chấp các “điểm nghẽn” đàm phán hiện nay, ông Trump lạc quan Mỹ và Iran sẽ đạt được một thỏa thuận hợp lý nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 50 ngày qua.

Trả lời phỏng vấn Fox News, chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông tin cuộc chiến sắp kết thúc.

Theo báo Wall Street Journal, Tổng thống Trump được cho là đã phát biểu trong một bữa tiệc tối riêng tư với Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima của Hà Lan rằng ông muốn kết thúc cuộc chiến với Iran “càng sớm càng tốt”.

Cũng theo nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông tin cách duy nhất để đưa Iran quay trở lại bàn đàm phán là tăng cường áp lực tối đa đối với quốc gia này.