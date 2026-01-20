Mỹ cảnh báo áp thuế rượu 200% của Pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Không sao. Ông ấy cũng sắp hết nhiệm kỳ. Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và sâm-panh của ông ấy, rồi ông ấy sẽ tham gia. Nhưng ông ấy không nhất thiết phải tham gia”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 19/1 khi bình luận việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối lời mời tham gia một Hội đồng Hòa bình.

Mỹ đã gửi lời mời tới các nhà lãnh đạo thế giới tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza do ông đề xuất nhằm giám sát việc tái thiết Gaza. Cơ quan này dự kiến sẽ hoạt động song song với một chính quyền kỹ trị Palestine trong giai đoạn chuyển tiếp.

Nhà Trắng cho biết hội đồng này sẽ “đóng vai trò thiết yếu” trong việc triển khai kế hoạch 20 điểm đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo dự thảo điều lệ của nhóm được đề xuất mà Bloomberg tiếp cận được, Tổng thống Trump sẽ giữ vai trò chủ tịch đầu tiên của cơ quan này và có thẩm quyền đối với các quyết định về tư cách thành viên.

Cơ quan điều hành sẽ bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff, cùng con rể và nhà đàm phán của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner.

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump kỳ vọng các quốc gia sẽ ký tham gia hội đồng tại Diễn đàn Kinh tế ở Davos, Thụy Sĩ vào ngày 22/1 tới.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Paris “nói không vì, ở thời điểm hiện tại, hiến chương của Hội đồng Hòa bình vượt ra ngoài phạm vi Gaza”.

Mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp gần đây cũng có chiều hướng căng thẳng do bất đồng liên quan đến vấn đề Greenland.

Tổng thống Trump dọa áp thuế lên các đồng minh châu Âu, trong đó có Pháp, do các nước này phản đối kế hoạch của Mỹ nhằm thâu tóm đảo Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Macron đã gọi lời đe dọa áp thuế này là “không thể chấp nhận được”.

Pháp muốn Liên minh châu Âu (EU) sử dụng “công cụ chống cưỡng ép” để đáp trả đòn áp thuế của Mỹ. Đây là “vũ khí thương mại”, chưa từng được kích hoạt trước đây. Công cụ này cho phép hạn chế nhập khẩu và hàng hóa vào EU, được sử dụng để đáp trả hành động cưỡng ép từ bên thứ ba.

ACI chủ yếu là một cơ chế mang tính răn đe, cần được thông qua bởi đa số đủ điều kiện của các quốc gia thành viên, và cho phép EU áp dụng các biện pháp như hạn chế quyền tiếp cận các gói thầu công hoặc ngăn chặn một số khoản đầu tư nhất định.