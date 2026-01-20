Mỹ muốn kiểm soát hoàn toàn Greenland, châu Âu chuẩn bị đáp trả

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Guardian đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump gắn việc chính quyền của ông thúc đẩy giành quyền kiểm soát Greenland với việc ông không giành được Giải Nobel Hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, sau khi không giành được Giải Nobel Hòa bình năm 2025, ông không còn nghĩ “thuần túy về hòa bình”, mà sẽ nghĩ đến những gì tốt cho nước Mỹ.

Trong một tin nhắn gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere hôm 18/1, Tổng thống Trump viết: “Xét việc đất nước của ngài đã quyết định không trao cho tôi Giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến trở lên, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải nghĩ thuần túy về hòa bình nữa, dù điều đó vẫn sẽ luôn là chủ đạo, nhưng giờ đây tôi có thể nghĩ đến những gì là tốt và đúng đắn cho nước Mỹ”.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng viết: “Thế giới sẽ không an toàn trừ khi chúng tôi có quyền kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối đối với Greenland”.

Trả lời phỏng vấn NBC, Tổng thống Trump cho rằng châu Âu nên tập trung vào cuộc chiến của Nga với Ukraine, thay vì Greenland. “Châu Âu nên tập trung vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vì, thành thật mà nói, các bạn thấy điều đó đã đưa họ đến đâu. Đó mới là điều châu Âu nên tập trung, chứ không phải Greenland", ông nói.

Ông Trump từ chối bình luận liệu chính quyền của ông có sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland hay không. Tuy nhiên, ông nhắc lại lời đe dọa sẽ áp thuế đối với các quốc gia châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận.

Trước đó, ông tuyên bố sẽ triển khai một làn sóng áp thuế ngày càng tăng từ ngày 1/2 đối với các nước thành viên EU gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan và Phần Lan, cùng với Anh và Na Uy, cho đến khi Mỹ được phép mua đảo Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch với khoảng 57.000 dân sinh sống.

Các lãnh đạo EU sẽ thảo luận các lựa chọn đáp trả kế hoạch này của Mỹ tại một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Brussels vào ngày 22/1 tới. Một phương án là tung ra gói thuế quan áp lên 93 tỷ euro (108 tỷ USD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có thể tự động có hiệu lực vào ngày 6/2 sau thời gian đình chỉ 6 tháng.

Một phương án khác là “Công cụ Chống Cưỡng ép” (ACI), vốn chưa từng được sử dụng, có thể hạn chế khả năng tiếp cận các gói thầu công, đầu tư hoặc hoạt động ngân hàng, hoặc hạn chế thương mại dịch vụ, lĩnh vực mà Mỹ đang thặng dư với khối này, bao gồm cả các dịch vụ kỹ thuật số.

EU cho biết họ vẫn đang tiếp tục đối thoại với Mỹ “ở mọi cấp độ”, nhưng nhấn mạnh vẫn để ngỏ việc sử dụng ACI để đáp trả.

Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi các đồng minh thảo luận một cách bình tĩnh, đồng thời nói thêm rằng ông không tin ông Trump đang cân nhắc hành động quân sự để kiểm soát Greenland.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông sẽ tìm cách thuyết phục ông Trump từ bỏ kế hoạch kiểm soát Greenland. Ông nhắc lại quan điểm trước đó về sự cần thiết phải tôn trọng các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Greenland và Đan Mạch. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các đồng minh châu Âu trong NATO làm nhiều hơn nữa để bảo vệ khu vực này.

Trong khi đó, bình luận về những diễn biến gần đây xoay quanh Greenland, Đặc phái viên Tổng thống Nga phụ trách đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev cho rằng Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh “không có lá bài nào” trong vấn đề này.