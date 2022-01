Mỹ bác cáo buộc liên quan tới bạo loạn ở Kazakhstan

Dân trí Nhà Trắng ngày 5/1 khẳng định, những "tuyên bố của Nga" về việc Mỹ kích động bạo loạn ở Kazakhstan là "hoàn toàn không chính xác".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki (Ảnh: ABC).

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng chính Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình bạo lực làm rung chuyển Kazakhstan trong tuần này, đồng thời tuyên bố "có người Nga cáo buộc vô cớ Mỹ kích động bạo loạn".

"Nhà Trắng đang theo dõi sát sao tình hình bạo loạn ở Kazakhstan và ủng hộ lời kêu gọi các bên bình tĩnh, để người biểu tình thể hiện quan điểm một cách hòa bình và giới chức trách Kazakhstan kiềm chế", bà Psaki nói với các phóng viên ngày 5/1.

Bà Psaki không nói rõ ai ở Nga đã cáo buộc Mỹ kích động bất ổn ở Kazakhstan.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình và kêu gọi một giải pháp hòa bình ở Kazakhstan. Điện Kremlin đã cảnh báo chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình hiện nay ở Kazakhstan và cho biết quốc gia láng giềng có thể tự giải quyết các vấn đề.

Cả hai tuyên bố đều không đề cập đến Mỹ.

Vào cuối ngày 5/1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã yêu cầu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu hỗ trợ ổn định tình hình. Nhà lãnh đạo này tuyên bố, "những kẻ khủng bố do nước ngoài huấn luyện" đang chiếm dụng quá đáng các cơ sở chiến lược. Chính phủ của ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

CSTO đã thông báo đưa một số lượng binh sĩ không xác định đến Kazakhstan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Các cuộc biểu tình phản đối giá khí hóa lỏng (LPG) tăng cao bùng nổ vào hôm 2/1 và leo thang bạo lực khi những người biểu tình đốt xe cảnh sát, xông vào các tòa nhà chính phủ, phóng hỏa dinh tổng thống và chiếm giữ sân bay quốc tế ở Almaty (hiện lực lượng chức năng Kazakhstan đã giành lại quyền kiểm soát sân bay này).

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Kazakhstan, cho đến nay, 8 cảnh sát và lính vệ binh quốc gia thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, trong khi 2 binh sĩ thiệt mạng trong "chiến dịch chống khủng bố" ở sân bay Almaty.

Tổng thống Tokayev tuyên bố sẽ có đáp trả "cứng rắn", cáo buộc tình hình bạo lực xảy ra là do "những kẻ âm mưu có động cơ tài chính" và "các phần tử cướp bóc" có tổ chức.

Bạo loạn ở Kazakshtan xảy ra chỉ vài ngày trước khi Mỹ và Nga có cuộc đàm phán vào tuần tới, với trọng tâm là vấn đề Ukraine.

Thanh Thành

Theo RT