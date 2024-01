Mỹ, Anh khai hỏa tên lửa tấn công Houthi ở Yemen

Tàu chiến Mỹ tuần tra Biển Đỏ (Ảnh: AFP).

"Bây giờ Mỹ, Anh và Israel đang tiến hành các cuộc tấn công vào Hodeidah, Sanaa, Dhamar và Saada. Chúng tôi sẽ đáp trả họ", người phát ngôn của lực lượng Houthi, Abdulsalam Jahaf, xác nhận vào sáng 12/1.

Reuters dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết có ít nhất 3 vụ nổ ở thủ đô Sanaa.

Một quan chức Mỹ và một quan chức Anh nói với CNN rằng quân đội Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Các cuộc tấn công được thực hiện từ máy bay chiến đấu và tên lửa Tomahawk. Một quan chức Mỹ thông tin, hơn 10 mục tiêu của Houthi đã bị tấn công bằng tên lửa từ trên không, trên biển và các bệ phóng phụ. Các mục tiêu này bị tấn công vì chúng có khả năng làm suy yếu các cuộc tấn công liên tục của Houthi nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ.

Các mục tiêu của Houthi bị tấn công bao gồm các hệ thống radar, khu vực lưu trữ máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và các vị trí khai hỏa vũ khí.

Hình ảnh chụp từ video cho thấy nhiều vụ nổ ở Sanaa Yemen ngày 12/1 (Ảnh: Sputnik).

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen nhằm "đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công chưa từng có của Houthi vào các tàu quốc tế ở Biển Đỏ".

"Những cuộc tấn công này (của Houthi) đã gây nguy hiểm cho nhân viên, thủy thủ của Mỹ và các đối tác của chúng tôi, gây nguy hiểm cho thương mại và đe dọa quyền tự do hàng hải", ông Biden nói.

Ông Biden cho biết các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ đã có tác động rộng khắp, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển thương mại từ hơn 50 quốc gia.

Theo một số quan chức Mỹ, Washington đã bắn tên lửa từ máy bay, tàu chiến và tàu ngầm nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.

Một quan chức nói với CNN rằng tàu ngầm được triển khai là USS Florida, đã tiến vào Biển Đỏ vào ngày 23/11/2023. Quan chức này cho biết, tương tự các tàu chiến tham gia cuộc tấn công, tàu ngầm đã bắn tên lửa tấn công Tomahawk.

Theo một quan chức khác, một số quốc gia đã ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ và Anh.

Trong thông cáo phát đi không lâu sau vụ tập kích, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, đây là hành động tự vệ "cần thiết, hạn chế và thích hợp". Ông cho biết "Lực lượng Không quân Hoàng gia đã thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các cơ sở quân sự được Houthi sử dụng ở Yemen".

"Những tháng gần đây, Houthi đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công nguy hiểm và gây bất ổn nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ, đe dọa các tàu của Anh và các tàu quốc tế khác, gây gián đoạn lớn cho tuyến đường thương mại quan trọng và đẩy giá hàng hóa lên cao", ông Sunak nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính phủ Anh cho rằng, những hành động liều lĩnh của Houthi đang gây nguy hiểm đến tính mạng của người đi biển và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen.

Ông Sunak tuyên bố, Anh luôn ủng hộ tự do hàng hải và dòng chảy thương mại tự do. "Do đó, chúng tôi đã thực hiện hành động hạn chế, cần thiết và tương xứng để tự vệ, cùng với Mỹ và sự hỗ trợ từ Hà Lan, Canada, Bahrain chống lại các mục tiêu liên quan đến các cuộc tấn công này, nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của Houthi và bảo vệ hoạt động vận chuyển toàn cầu", ông Sunak nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu hôm 11/1, lãnh đạo Houthi Abdul Malek Al-Houthi cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen đều sẽ bị đáp trả, đồng thời cảnh báo đòn đáp trả của Houthi sẽ mạnh hơn các cuộc tấn công vào tàu Mỹ trong khu vực.

Bản đồ cho thấy vị trí của Yemen và Biển Đỏ (Ảnh: Britannica).

Phương Tây cáo buộc Houthi tấn công vào các tàu hàng qua vùng biển này. Đầu tuần này, các tàu chiến phương Tây ở Biển Đỏ đã đánh chặn hơn 20 tên lửa và máy bay không người lái của Houthi.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 9/1 thông báo các tàu và máy bay nước này đã bắn hạ hơn 20 tên lửa và máy bay không người lái phóng vào các tàu ở Biển Đỏ.

"Chúng ta không thể để xảy ra tình huống tuyến đường biển quan trọng, tuyến vận chuyển hàng hóa quan trọng trên khắp thế giới bị cắt đứt, do đó chúng ta phải hành động", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Schapps tuyên bố.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi Abdulsalam Jahaf đã phản pháo Washington và London, tuyên bố Houthis sẽ đáp trả bất kỳ hành động tấn công nào của Mỹ, đốt cháy các tàu chiến cũng như tất cả căn cứ của Mỹ và đồng minh.

Biển Đỏ là khu vực có một trong những tuyến thương mại hàng hải quan trọng nhất thế giới và các cuộc tấn công đã gây ra tác động sâu rộng, với ít nhất 44 quốc gia có mối liên hệ với các tàu bị Houthi tấn công, đồng thời thương mại quốc tế nói chung bị gián đoạn.

Các cuộc tấn công trên Biển Đỏ đã leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas vào đầu tháng 10 năm ngoái. Khi Israel tăng cường trả đũa cuộc tấn công, Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu mà họ cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Israel, mặc dù nhiều công ty bị nhắm mục tiêu cho biết họ không có mối liên hệ nào với Israel hoặc cuộc xung đột Israel - Hamas.