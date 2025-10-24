Mỹ ân xá cho nhà sáng lập sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới

Ông Changpeng Zhao, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, Nhà Trắng thông báo hôm 23/10.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump đã “thực thi quyền hiến định của mình” để ân xá cho ông Zhao. Bà Leavitt gọi vụ truy tố ông Zhao dưới thời chính quyền trước là “một phần của cuộc chiến mang động cơ chính trị nhằm vào ngành tiền điện tử".

Ông Zhao, người đã chấp hành 4 tháng tù vào năm ngoái sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, bày tỏ lòng biết ơn trên mạng xã hội.

“Vô cùng biết ơn về lệnh ân xá hôm nay và cảm ơn Tổng thống Trump vì đã duy trì cam kết của nước Mỹ với sự công bằng, đổi mới và công lý. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp nước Mỹ trở thành thủ phủ của tiền điện tử", ông tuyên bố.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, từ chối bình luận.

Ông Zhao, công dân Canada sinh tại Trung Quốc, đã từ chức Giám đốc điều hành Binance vào năm 2023 sau khi công ty này nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Cá nhân ông Zhao cũng đã nộp phạt 50 triệu USD nhưng vẫn giữ cổ phần tại công ty.

Lệnh ân xá có thể mở đường cho ông Zhao trở lại Binance, công ty đang gặp khó khăn trong việc mở rộng hoạt động tại Mỹ do chịu sự giám sát tài chính chặt chẽ hơn.

Động thái này cũng nhấn mạnh nỗ lực của ông Trump nhằm định vị bản thân như một người ủng hộ ngành tiền điện tử, đảo ngược nhiều chính sách siết chặt của người tiền nhiệm Joe Biden.

Lệnh ân xá cho ông Zhao được xem là tín hiệu gửi tới những người ủng hộ tiền điện tử rằng chính quyền ông Trump hướng tới thúc đẩy đổi mới và nới lỏng quy định trong lĩnh vực tài chính số.