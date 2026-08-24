Hàng trăm binh sĩ Ukraine có thể đã đào ngũ tại Đức khi huấn luyện

Một thiếu tá thuộc quân đội Đức trao đổi với các quân nhân Ukraine - những người đang được huấn luyện vận hành xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder tại thao trường ở Munster, Đức (Ảnh: Getty Images).

Hơn 80 binh sĩ Ukraine đã đào ngũ trong quá trình huấn luyện quân sự chỉ riêng tại bang Saxony-Anhalt, Đức, kể từ năm 2022, theo thông tin của báo Die Zeit ngày 20/8. Ước tính, số vụ việc tương tự trên toàn nước Đức có thể lên tới hàng trăm trường hợp.

Những binh sĩ này được cử đến Đức để tham gia các khóa huấn luyện nhằm phục vụ cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, họ đã tự ý rời khỏi thao trường, được cho là để tránh phải quay trở lại Ukraine. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể số lượng tình nguyện viên và ngày càng phụ thuộc vào lực lượng tân binh được huy động.

Theo Bundeswehr (quân đội Đức), tính đến đầu năm 2026, hơn 25.000 binh sĩ Ukraine đã trải qua quá trình huấn luyện quân sự tại Đức. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Phái bộ Hỗ trợ Quân sự của EU dành cho Ukraine (EUMAM UA), được triển khai từ năm 2022.

Tổng cộng, 22 quốc gia châu Âu tham gia chương trình đã huấn luyện khoảng 87.000 binh sĩ Ukraine, với các nội dung bao gồm vận hành khí tài quân sự, sử dụng vũ khí, ngụy trang và sơ cứu.

Die Zeit cho biết, phần lớn binh sĩ đào ngũ là những người bị huy động nhập ngũ, không phải tình nguyện viên. Một số người được cho là đã tận dụng đợt điều động đến thao trường quân sự Altengrabow ở Saxony-Anhalt làm cơ hội để rời bỏ đơn vị và ở lại Đức.

Theo luật pháp Ukraine, hành vi rời bỏ đơn vị quân đội với ý định trốn tránh nghĩa vụ có thể bị truy tố về tội đào ngũ. Trong thời gian thiết quân luật, tội danh này có thể bị phạt tù lên tới 12 năm.

Tại Đức, những binh sĩ này cũng đối mặt với tình trạng pháp lý không chắc chắn. Do được chính phủ Ukraine chính thức cử sang Đức, họ không được coi là người di tản và vì vậy không đủ điều kiện hưởng quy chế bảo vệ tạm thời theo Điều 24 của Luật Cư trú Đức, Die Zeit nhận định.

Vào tháng 7, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức đồng ý gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời cho 4,4 triệu người tị nạn Ukraine thêm một năm. Tuy nhiên, Đức và các quốc gia EU khác cũng đã có động thái siết chặt quy định đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ mới đến nước này.

Theo luật thiết quân luật hiện hành của Ukraine, phần lớn nam giới từ 23 tuổi trở lên không được phép xuất cảnh do thuộc diện huy động phục vụ quân đội. Tuy nhiên, một số nhóm vẫn được miễn nghĩa vụ, bao gồm người không đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ, cha của từ 3 con dưới 18 tuổi trở lên hoặc người trực tiếp chăm sóc thân nhân mắc bệnh nặng.

Theo truyền thông phương Tây, các nước thành viên EU nhất trí rằng kể từ ngày 4/3/2027, quy chế bảo vệ tạm thời sẽ chỉ được cấp cho những công dân Ukraine đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đáp ứng các nghĩa vụ quân sự theo quy định của Ukraine. Quyết định phản ánh nỗ lực cân bằng giữa việc bảo vệ người phải di dời vì chiến sự và hỗ trợ Ukraine duy trì năng lực phòng thủ trước cuộc xung đột với Nga.

Đại sứ Ukraine tại Đức, ông Oleksii Makeiev, cho biết hôm 3/7 rằng Berlin và Kiev cũng đang thảo luận các biện pháp nhằm khuyến khích, và có thể là gây sức ép, để nam giới Ukraine đang sống tại Đức quay trở về nước.