Ukraine tính thay đổi quy định động viên, sửa độ tuổi gọi nhập ngũ

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện (Ảnh: AFP).

Ông Kostenko cho hay các khoản hỗ trợ tài chính được đưa ra nhằm khuyến khích người Ukraine ký hợp đồng phục vụ quân đội chưa giúp tăng đáng kể số lượng tân binh, buộc giới chức phải cân nhắc những biện pháp khác.

“Hiện đã có các cuộc thảo luận và theo những gì tôi biết, một số điều đang được thay đổi liên quan đến độ tuổi nhập ngũ”, ông Kostenko nói, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Tổng tham mưu sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông từ chối cho biết độ tuổi nhập ngũ có thể được hạ xuống hay nâng lên sau động thái thay đổi này.

Theo thiết quân luật, nam giới Ukraine từ 25 đến 60 tuổi hiện thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và bị cấm rời khỏi đất nước, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể.

Nhà làm luật lưu ý rằng, Ukraine không có kế hoạch từ bỏ hình thức động viên bắt buộc để chuyển sang một hệ thống hoàn toàn dựa trên tình nguyện.

Ông Kostenko cũng bác bỏ các thông tin cho rằng chính quyền đang cân nhắc xóa bỏ diện miễn động viên đối với những người có từ 3 con trở lên. Ông nhấn mạnh rằng hiện không có sáng kiến lập pháp nào như vậy được xem xét.

Ông Kostenko cho biết cũng không có kế hoạch thay đổi quy định về động viên phụ nữ, đồng thời khẳng định việc phụ nữ phục vụ trong quân đội vẫn sẽ dựa trên cơ sở tự nguyện.

Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ 5, vấn đề động viên đã trở thành một trong những vấn đề đối nội gây tranh cãi nhiều nhất tại Ukraine.

Quân đội Ukraine ngày càng cần bổ sung quân số cho các đơn vị chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị và tạo điều kiện để những binh sĩ đang ở tiền tuyến được luân phiên trở về nghỉ ngơi sau thời gian dài bám trụ chiến đấu.

Trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các nỗ lực động viên, các biện pháp tuyển quân cứng rắn, quyết liệt đã đối mặt với ý kiến trái chiều từ dư luận. Giới chức Ukraine nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của việc tham gia quân ngũ, cho rằng Kiev đang rất cần nguồn nhân lực để phòng thủ cũng như ngăn đà tiến của Nga.

Trong những năm qua, Ukraine cũng đã thực hiện nhiều biện pháp triệt phá quyết liệt đối với hành vi gian lận trong tuyển quân, cũng như cải tổ chính sách để đối phó với tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, Quyền Cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Maksym Tsutskiridze cho biết, đơn vị này đã điều tra hơn 20.000 vụ án hình sự liên quan đến hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự kể từ khi xung đột với Nga nổ ra.

Ông cho biết thêm các cơ quan tuyển quân đã gửi 1,5 triệu yêu cầu tới cảnh sát liên quan đến việc truy tìm những người bị nghi trốn tránh lệnh động viên.

Mặt khác, Ukraine cũng mở rộng chương trình kêu gọi binh sĩ tự ý rời quân đội (AWOL) trở lại quân ngũ, cho phép họ tự chọn đơn vị chiến đấu. Đây là nỗ lực nhằm thuyết phục 100.000 người rời đi không phép quay lại hàng ngũ chiến đấu để đối phó Nga trong cuộc chiến tiêu hao.