Nga cảnh báo đanh thép kịch bản phương Tây "phong tỏa hàng hải"

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Tass).

Nga có nhiều kinh nghiệm vững chắc trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và các “thử nghiệm” của đối thủ nhằm “khóa chặt” hạm đội Nga có thể dẫn đến kết cục đáng buồn đối với chính họ, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov tuyên bố.

“Về việc liệu hạm đội Nga có bị khóa hay không, tôi khuyến cáo không nên đi đến kết luận rằng điều đó là khả thi. Việc Liên minh châu Âu có nhiều quốc gia thành viên không đồng nghĩa với việc họ nắm lợi thế quyết định trong cuộc đối đầu này, nhất là khi đó là một “ván cờ” tiềm ẩn rủi ro lớn đối với chính EU”, nhà ngoại giao cấp cao Nga nói.

“Chúng tôi đã có kinh nghiệm đáng kể trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải, bao gồm cả Hải quân của chúng tôi. Nếu ai đó cho rằng các thử nghiệm có thể tiếp tục, điều đó có thể dẫn tới kết cục đáng buồn một cách trực tiếp cho những bên tiến hành thử nghiệm”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti được đăng tải hôm 14/2, Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov cáo buộc các thành viên của khối NATO, bao gồm Na Uy, đã “biến khu vực Baltic - Bắc Cực thành một doanh trại quân đội” bằng cách tổ chức hàng loạt cuộc tập trận.

Ông Korchunov cho rằng động thái này nhằm “hạn chế tự do hàng hải và vi phạm các chuẩn mực luật pháp quốc tế”.

Theo cáo buộc từ đại sứ Nga, NATO cũng đang lên kế hoạch “phong tỏa hải quân một phần hoặc toàn diện” đối với Nga. Ngoài ra, các thành viên NATO như Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan “đang hợp tác để tăng cường khả năng cơ động quân sự thông qua việc phát triển các hành lang vận tải và hậu cần từ tây sang đông, cũng như thông qua việc sử dụng chung các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự xuyên biên giới”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã gặp gỡ những người đồng cấp từ các quốc gia Baltic và Bắc Âu bên lề Hội nghị An ninh Munich để thảo luận về việc bắt giữ các tàu chở dầu có liên hệ với Nga.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong khuôn khổ Lực lượng viễn chinh liên hợp, gồm 10 quốc gia tập trung vào khu vực Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic, do Anh dẫn đầu. Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh Richard Knighton cũng tham gia cuộc họp và trình bày các phương án hành động tiềm năng, bao gồm các chiến dịch phối hợp chung nhằm chặn các tàu, Bloomberg đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur, phát biểu với Bloomberg sau cuộc họp, cho biết: “Bầu không khí và nhận thức chung là chúng ta cần chủ động hơn. Thông điệp là các quốc gia cung cấp cờ cho tàu thuộc hạm đội bóng tối của Nga cần hiểu rằng các quốc gia khác có thể thực hiện các biện pháp".

Ông Pevkur lưu ý rằng cần thêm các cuộc thảo luận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Trong một cuộc phỏng vấn riêng được Bloomberg trích dẫn, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết một số bên tham gia vẫn thận trọng do “lo ngại leo thang".

Trong khi đó, BBC đưa tin chính phủ Anh đã chuẩn bị cơ sở pháp lý nhằm cho phép quân đội Anh chặn bắt các tàu chở dầu mà London cho là vi phạm lệnh trừng phạt.