Máy bay Trung Quốc chở 265 người hạ cánh khẩn cấp do trục trặc động cơ

Một máy bay của Air China (Ảnh: AFP).

“Khi đang bay từ London tới Bắc Kinh, phi hành đoàn chiếc Boeing 777-300 của Air China đã quyết định hạ cánh xuống một sân bay dự bị ở Nga. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là một trong các động cơ gặp sự cố”, Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga (Rosaviatsia) cho hay trong thông cáo ngày 26/8.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, chiếc Boeing 777 của Air China đã hạ cánh xuống sân bay Nizhnevartovsk ở Siberia, miền tây nước Nga. Không có ai bị thương trong sự cố này.

Rosaviatsia cho biết Air China đã quyết định điều một máy bay dự bị tới Nizhnevartovsk trong ngày 26/8 để tiếp tục đưa 250 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn tới Bắc Kinh.

Giới chức trách đã mở một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố.