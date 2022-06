Máy bay Ấn Độ chở 185 người hạ cánh khẩn cấp vì cháy động cơ

Máy bay chở khách của Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp do cháy động cơ hôm 19/6 (Ảnh: DNA).

Theo hãng tin NDTV, sự cố xảy ra với máy bay của hãng hàng không Ấn Độ SpiceJet khởi hành từ Patna tới thủ đô New Delhi ngày 19/6. "Máy bay của Spicejet từ Patna đi New Delhi cháy một bên động cơ. Máy bay đã hạ cánh an toàn, toàn bộ 183 hành khách và 2 trẻ sơ sinh được sơ tán", đại diện sân bay Patna cho hay.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy, máy bay bị cháy động cơ bên trái và phải hạ cánh khẩn cấp không lâu sau khi cất cánh từ Patna.

Các chuyên gia đang điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân khiến động cơ máy bay bốc cháy, song một giả thuyết được đưa ra là do chim vướng vào động cơ. Phi công nghi ngờ một con chim đã lao vào động cơ máy bay, nhưng tiếp tục nâng độ cao vì không phát hiện bất thường nào.

"Chim đã lao thẳng vào động cơ. Ba cánh quạt động cơ bị hỏng, gây ra khói và lửa. Tuy nhiên trong buồng lái không phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào", Gurcharan Arora, một lãnh đạo của SpiceJet, chia sẻ với NDTV. Sau đó, phi công của máy bay đã tắt động cơ nghi ngờ có vấn đề theo đúng quy trình và đề nghị hạ cánh khẩn cấp.

Một số hành khách nói rằng, họ cảm nhận rung lắc nhẹ bên trong máy bay không lâu sau khi máy bay cất cánh và đèn bắt đầu tắt. "Chúng tôi thông báo cho phi hành đoàn và sau đó họ nói rằng máy bay chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp", một hành khách kể lại.