Máy bay chiến đấu Malaysia gặp nạn khi diễn tập

Hình ảnh hiện trường cho thấy ngọn lửa kéo dài phía sau máy bay chiến đấu gặp nạn của Malaysia (Ảnh: Dailymail).

“Chúng tôi xin thông báo về một vụ tai nạn liên quan đến một chiếc F/A-18D Hornet lúc 21h05 ngày 21/8 tại Sân bay Sultan Ahmad Shah ở Kuantan.

Video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy chiếc Boeing F/A-18 Hornet gầm rú trên đường băng kèm theo ngọn lửa kéo dài phía sau tại sân bay Sultan Ahmad Shah ở Kuantan, chỉ vài giây trước khi động cơ phát nổ.

Những người chứng kiến ​​cho biết vụ tai nạn nghe như tiếng tên lửa tấn công và có thể nghe thấy từ khoảng cách vài km.

Một nhân chứng đang dùng bữa tại một nhà hàng gần căn cứ quân sự đã nói với hãng thông tấn địa phương Bernama: "Sau vụ nổ, tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa trong sân bay và khói bốc lên". Người này cho biết thêm, ban đầu chỉ có một đám cháy nhỏ, nhưng sau đó có một vụ nổ và ngọn lửa trở nên dữ dội.

Hãng tin Bernama dẫn lời Cảnh sát trưởng Pahang, Ủy viên Datuk Seri Yahaya Othman, cho biết cả cơ trưởng và cơ phó đều an toàn.

Hai phi công trên máy bay được cho là đã bị văng ra khỏi máy bay chỉ vài giây trước khi máy bay rơi. Cảnh sát xác nhận cả hai phi công đã được đưa ngay đến Bệnh viện Tengku Ampuam Afzan để kiểm tra y tế.

Malaysia được cho là đang vận hành một phi đội gồm 8 chiếc F/A-18D.