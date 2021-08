Malaysia thành "điểm nóng" Covid-19 mới ở Đông Nam Á

Dân trí Số ca Covid-19 trong ngày ở Malaysia hiện đã vượt Indonesia, trong khi đó Thái Lan bắt đầu tính đến nới lỏng hạn chế ở Bangkok và một số khu vực do số ca nhiễm giảm.

Nhân viên y tế Malaysia khử khuẩn một khu vui chơi ở ngoại ô Kuala Lumpur (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Malaysia ngày 26/8 ghi nhận 25.599 ca Covid-19 mới, mức ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Số ca mắc mới trong ngày hôm nay chỉ giảm nhẹ xuống hơn 22.000 ca. Kể từ tuần trước, số ca nhiễm trong ngày ở Malaysia đã vượt qua cả số ca nhiễm mới trong ngày ở Indonesia.

Tính đến thời điểm hiện tại, Malaysia đã có hơn 1,6 triệu người mắc Covid-19, trong đó khoảng 15.200 người đã tử vong. Khoảng 57% dân số trưởng thành của Malaysia đã được tiêm chủng ít nhất một liều vắc xin ngừa Covid-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tuần này nhận định, tình hình dịch Covid-19 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ở "giai đoạn quan trọng", các nước cần thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, tránh nguy cơ biến chủng nguy hiểm hơn xuất hiện.

Ông Takeshi Kasai, Giám đốc WHO phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương, lưu ý số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở khu vực đang "tăng mạnh" chủ yếu do biến chủng dễ lây lan Delta. Trong 3 tuần đầu tháng 8, khu vực này ghi nhận 10% số ca nhiễm mới của cả thế giới và hơn 8% số ca tử vong toàn cầu.

Trong khi số ca nhiễm mới ở một số nước có xu hướng tăng, tại Thái Lan, sau 5 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới dưới ngưỡng 20.000 ca/ngày, giới chức nước này đang cân nhắc nới lỏng một số biện pháp hạn chế ở thủ đô Bangkok và một số địa phương.

Bộ Y tế Thái Lan đã gửi đề xuất lên Trung tâm ứng phó Covid-19. Theo đó, các nhà hàng trong các "vùng đỏ" và "vùng đỏ thẫm" được phép đón khách đến 8h tối. Hiện tại các cơ sở này mới chỉ được bán hàng mang về. Dịch vụ hàng không cũng dự kiến được nối lại. Tuy nhiên, các biện pháp nới lỏng này chỉ áp dụng với người đã tiêm chủng đầy đủ hoặc người có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian nhất định. Hành khách lên các chuyến bay cũng cần có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc có xét nghiệm âm tính.

Nhiều khu vực ở Thái Lan hiện vẫn áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhiều tuần qua, song một số khu vực như đảo Phuket đang nỗ lực khôi phục lại các hoạt động du lịch - lĩnh vực mang lại nguồn thu lớn cho Thái Lan.

Tuy vậy, chính phủ Thái Lan muốn nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa để phục hồi kinh tế nhờ chương trình tiêm chủng. Đến nay khoảng 9% trong tổng số 70 triệu người dân của Thái Lan được tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ Thái Lan đang đặt mục tiêu tiêm khoảng 15 triệu liều vắc xin/tháng, tăng 10 triệu liều so với mục tiêu trước đó. Thái Lan đặt mục tiêu 70% dân số được tiêm chủng vào cuối năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng.

Minh Phương

Theo SCMP