Lý do vũ khí Hàn Quốc hút khách ở Đông Nam Á

Tiêm kích FA-50 của Hàn Quốc (Ảnh: Bloomberg).

Theo SCMP, Hàn Quốc đang dần trở thành nhà cung cấp vũ khí mới cho các nước Đông Nam Á, sau thương vụ mua vũ khí gần đây của Malaysia.

Bộ Quốc phòng Malaysia tuần trước cho biết họ đã ký các thỏa thuận trị giá 2,28 tỷ USD tại triển lãm Hàng hải và Hàng không vũ trụ Langkawi, bao gồm việc mua 18 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 từ Korea Aerospace Industries (KAI).

Tại Đông Nam Á, Philippines và Indonesia là hai trong số những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Hàn Quốc - chiếm lần lượt 16% và 14% doanh số bán hàng của nước này. Từ năm 2017 đến 2021, Hàn Quốc đã bán lượng vũ khí trị giá gần 2 tỷ USD cho các nước Đông Nam Á.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tổng doanh số bán vũ khí của nước này đã tăng từ 7,25 tỷ USD vào năm 2021 lên hơn 17 tỷ USD vào năm ngoái, tình hình thế giới và khu vực châu Á nóng lên.

Ian Storey, chuyên gia tại Viện ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở tại Singapore, cho biết vũ khí Hàn Quốc là một lựa chọn hấp dẫn đối với các nước Đông Nam Á vì không giống như các cường quốc lớn, Seoul sẵn sàng chuyển giao công nghệ để hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp vũ khí nội địa của bên mua.

"Vũ khí của Hàn Quốc có công nghệ cao nhưng rẻ hơn so với phương Tây", ông Storey nói, đồng thời dự đoán thêm rằng các công ty quốc phòng của Seoul sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong "miếng bánh" vũ khí ở Đông Nam Á.

Theo Jaehyon Lee, chuyên gia về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, các nước Đông Nam Á cũng coi Hàn Quốc là một quốc gia đối tác đáng tin cậy với những "chiến lược không ẩn giấu" và ít tính toán hơn về khía cạnh chính trị so với các nhà cung cấp khác.

"Xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trong những năm gần đây có xu hướng thương mại hơn là chiến lược", ông Lee nói. So với những nhà cung cấp khác, Hàn Quốc bán vũ khí phù hợp với khách hàng về mặt tính năng, giá thành rẻ hơn và tương đối hiện đại. Ví dụ, tiêm kích FA-50 có giá chỉ bằng một nửa so với các máy bay chiến đấu do Mỹ hoặc châu Âu sản xuất.

Ông Lee lưu ý rằng, thành công của Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế trong những năm gần đây là nhờ vào chiến lược của chính phủ Hàn Quốc từ thời cựu Tổng thống Moon Jae-in và người kế nhiệm Yoon Suk-yeol.

Thomas Daniel, thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Malaysia, nhận định mức tăng đột biến gần 140% trong xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc đồng nghĩa với việc thách thức chính đối với Seoul sẽ là việc hoàn thành và giao các đơn đặt hàng đúng tiến độ.

Hàn Quốc hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 3 cho NATO và các quốc gia thành viên, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở ở Thụy Điển.

Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới vào năm 2027, sau Mỹ, Nga và Pháp. Hanwha Aerospace, nhà thầu quốc phòng lớn nhất Hàn Quốc, có kế hoạch tăng công suất sản xuất lên gấp ba lần vào năm 2024.

Mặt khác, Ristian Supriyanto, chuyên gia tại Đại học Quốc gia Australia, cho biết Hàn Quốc không phải là lựa chọn duy nhất cho các nước Đông Nam Á.

"Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và các quốc gia xuất khẩu vũ khí đang phát triển khác cũng cạnh tranh với Hàn Quốc để đưa ra các lựa chọn thay thế", ông nói.