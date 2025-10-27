Lý do Thái Lan siết quản lý, ngăn chặn quần áo tang tăng giá

Hoàng Thái hậu Sirikit là nhân vật hoàng gia được người dân yêu mến (Ảnh: AFP).

Bà Airin Phanrit, Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, ngày 27/10 cho biết rằng, nhu cầu về trang phục màu đen và tông màu tối đã tăng mạnh trên toàn quốc khi người dân Thái Lan để tang Hoàng Thái hậu Sirikit, người đã qua đời vào tuần trước ở tuổi 93.

Ông Anutin bày tỏ sự cảm kích đối với các chủ cửa hàng đã hợp tác giữ giá cả hợp lý, thậm chí còn giảm giá, giúp người dân có thể mua trang phục tang lễ mà không bị gánh nặng tài chính.

Ông đã chỉ thị Cục Thương mại Nội địa thuộc Bộ Thương mại theo dõi chặt chẽ giá quần áo và chi phí sản xuất tại các cửa hàng bán trực tiếp cũng như nền tảng trực tuyến trên toàn quốc. Chỉ thị này nhằm ngăn chặn hành vi tăng giá trục lợi hoặc bán hàng không công bằng trong giai đoạn nhạy cảm này.

Những ai phát hiện hành vi tăng giá bất hợp lý hoặc trục lợi có thể báo cáo qua đường dây nóng của Cục Thương mại Nội địa, Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan, hoặc Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng.

Bà cũng cảnh báo rằng các nhà bán lẻ và doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm có thể bị xử phạt theo Luật Giá hàng hóa và Dịch vụ năm 1999. Hành vi không niêm yết giá có thể bị phạt đến 270 USD, trong khi bán hàng với giá quá cao hoặc trục lợi người tiêu dùng có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền đến 3.780 USD, hoặc cả hai.

Hành vi tích trữ hàng hóa để trục lợi có thể bị phạt tù tối đa 5 năm, phạt tiền đến 2.700 USD, hoặc cả hai.