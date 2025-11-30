Lũ lụt càn quét các nước Đông Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng

Trẻ em ngồi bên trong một thùng nhựa khi sơ tán khỏi khu vực bị ngập lụt ở Deli Serdang, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia ngày 28/11 (Ảnh: Reuters).

Mưa lớn, kết hợp với bão, đã gây ra những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tại các quốc gia Đông Nam Á, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Số người chết trên đảo Sumatra của Indonesia đã vượt quá 300 và có lo ngại rằng con số này có thể còn tăng thêm khi hàng chục người vẫn mất tích.

Các nỗ lực sơ tán đang được tiến hành trên hòn đảo. Các tuyến đường chính bị cắt đứt, trong khi internet và điện chỉ được khôi phục một phần.

Tính đến ngày 29/11, đã có 160 trường hợp tử vong được báo cáo ở Thái Lan. Ngoài ra, một số trường hợp tử vong cũng được ghi nhận ở Malaysia.

Một cơn bão hiếm gặp, bão Senyar, đã gây ra lở đất và lũ lụt nghiêm trọng ở Indonesia, cuốn trôi nhà cửa và nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà.

"Dòng nước chảy rất nhanh, chỉ trong vài giây đã tràn ra đường và tràn vào nhà", Arini Amalia, một người dân ở tỉnh Aceh, Indonesia, nói với đài BBC.

Arini và bà của mình đã chạy đến nhà một người quen ở vùng đất cao hơn. Khi quay lại vào ngày hôm sau để lấy đồ đạc, cô cho biết lũ đã “nuốt chửng” hoàn toàn ngôi nhà. "Nó đã chìm rồi", Arini cho biết.

Sau khi nước dâng nhanh ở tây Sumatra và nhấn chìm ngôi nhà, Meri Osman cho biết anh đã "bị dòng nước cuốn trôi" và bám vào dây phơi quần áo cho đến khi được cứu.

"Trong trận lũ, mọi thứ đã bị cuốn trôi. Tôi muốn lấy quần áo của mình, nhưng nhà tôi đã bị sập", một người dân ở Bireuen, tỉnh Aceh, Sumatra, chia sẻ với hãng tin Reuters.

Thời tiết xấu đã cản trở các hoạt động cứu hộ. Theo cơ quan quản lý thảm họa Indonesia, mặc dù hàng chục nghìn người đã được sơ tán, hàng trăm người vẫn còn bị mắc kẹt.

Tại Tapanuli, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân đã lục tung các cửa hàng tạp hóa để tìm kiếm thực phẩm.

Áp lực đang gia tăng buộc Indonesia phải tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia ở Sumatra để có thể ứng phó nhanh hơn và phối hợp tốt hơn.

Khu vực bị ngập lụt ở Hat Yai, Thái Lan ngày 27/11 (Ảnh: Reuters).

Tại tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, nước dâng cao 3m và ít nhất 145 người đã thiệt mạng khi một trong những trận lũ nghiêm trọng nhất trong một thập niên càn quét qua khu vực này.

Chính phủ Thái Lan ngày 29/11 cho biết, trên khắp 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hơn 160 người đã thiệt mạng. Hơn 3,8 triệu người đã bị ảnh hưởng.

Khu vực Hat Yai đã hứng chịu lượng mưa 335mm chỉ trong một ngày, lượng mưa lớn nhất trong 300 năm. Khi nước rút, các nhà chức trách ghi nhận số người chết tăng mạnh.

Tại một bệnh viện ở Hat Yai, nhân viên buộc phải chuyển thi thể lên xe tải đông lạnh sau khi nhà xác quá tải, hãng thông tấn AFP đưa tin.

"Chúng tôi bị mắc kẹt trong nước suốt 7 ngày và không có cơ quan nào đến giúp đỡ", Thanita Khiahom, cư dân Hat Yai, nói với BBC.

Chính phủ Thái Lan cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cứu trợ, bao gồm bồi thường lên tới hai triệu baht (62.000 USD) cho các hộ gia đình mất người thân.

Tại nước láng giềng Malaysia, số người chết ít hơn, nhưng thiệt hại cũng nghiêm trọng không kém Thái Lan.

Lũ lụt đã tàn phá và khiến nhiều khu vực ở phía bắc bang Perlis chìm trong nước. Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải đi sơ tán.

Tại những nơi khác ở châu Á, Sri Lanka đã bị bão Ditwah tàn phá, khiến hơn 130 người chết và khoảng 170 người mất tích.

Sri Lanka cũng đang phải vật lộn với một trong những thảm họa thời tiết nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây, và chính phủ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Các quan chức Sri Lanka cho biết hơn 15.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và khoảng 78.000 người phải đi sơ tán tạm thời. Ngoài ra, khoảng 1/3 khu vực rơi vào cảnh không có điện hoặc nước sinh hoạt.

Các nhà khí tượng học cho biết thời tiết khắc nghiệt ở Đông Nam Á có thể do sự tương tác giữa bão Koto ở Philippines và sự hình thành hiếm hoi của bão Senyar ở eo biển Malacca.

Mùa gió mùa hàng năm của khu vực, thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, thường mang theo mưa lớn.

Biến đổi khí hậu đã làm thay đổi các cơn bão, bao gồm cường độ và thời gian, dẫn đến lượng mưa lớn hơn, lũ quét và gió mạnh hơn.