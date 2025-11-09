Lốc xoáy bất thường san phẳng một thị trấn ở Brazil

Thị trấn ở Brazil gần như bị như phẳng bởi lốc xoáy (Ảnh: Reuters).

Truyền thông địa phương cho biết, một trận lốc xoáy chưa từng có đã xảy ra tại bang Parana của Brazil hôm 8/11, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 750 người bị thương. Thống đốc bang Ratinho Junior, mô tả cơn lốc này là một “thảm họa chưa từng có trong lịch sử” của bang.

Con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng, khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp nhận thông tin từ các gia đình. Thông tin về những người vô gia cư và phải sơ tán cũng đang được thu thập.

Theo cơ quan khí tượng của bang, sức gió tại thị trấn Rio Bonito do Iguacu, nơi bị tàn phá nặng nề, có thể vượt 250km/h. Lốc xoáy đã ảnh hưởng đến khoảng 90% số nhà dân và các công trình thương mại trong đô thị này.

“Khó có khả năng bất kỳ ngôi nhà nào, thậm chí là một tòa nhà thương mại, còn đứng vững. Chúng tôi đã thấy các cấu trúc đổ sập, trạm xăng bị tàn phá”, Thống đốc Ratinho Junior nói.

Hình ảnh trên không cho thấy mức độ tàn phá của vòi rồng, với các mái nhà bị thổi bay, hàng loạt công trình chỉ còn là đống đổ nát.

Tình trạng “khẩn cấp công cộng” đã được ban bố tại bang, cho phép chính quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp để huy động nguồn lực và yêu cầu hỗ trợ từ liên bang.

Climatempo, một kênh truyền hình Brazil chuyên dự báo thời tiết, cho biết trận lốc xoáy này có liên quan đến một đợt không khí lạnh và có thể tạo ra các cơn gió giật trên 100km/h ở các bang như Rio Grande do Sul, Santa Catarina và Sao Paulo. Dự báo cho thấy hiện tượng này sẽ di chuyển ra biển, ảnh hưởng cả bờ biển Rio de Janeiro và Espirito Santo.

Giới chức kêu gọi người dân tránh các khu vực trống và cảnh giác với công trình, cây cối và đường dây điện do nguy cơ sập đổ và tai nạn.