Loạt UAV tập kích Moscow, Nga dồn dập bắn trả

Lực lượng Nga tập luyện đối phó máy bay không người lái tấn công (Ảnh: Sputnik).

Ngày 15/3, thủ đô Moscow của Nga tiếp tục hứng chịu một đợt tấn công mới bằng máy bay không người lái (UAV), đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp xảy ra các vụ tấn công này.

Bắt đầu từ 9h19, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin bắt đầu đưa tin về việc đánh chặn các máy bay không người lái được cho là đang hướng về thành phố Moscow.

Hoạt động này tiếp diễn trong khoảng một giờ, và sau 13h44, Thị trưởng Moscow tiếp tục đăng tải các bản cập nhật cho thấy lực lượng phòng không Nga đang bắn hạ các máy bay không người lái.

Các thông tin về việc phá hủy một hoặc nhiều máy bay không người lái đang bay tới Moscow đã xuất hiện trên kênh Telegram của ông Sobyanin gần như mỗi giờ trong suốt cả ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thị trưởng Sobyanin tiếp tục cung cấp thông tin về việc hệ thống phòng không Moscow bắn hạ thành công các máy bay không người lái.

Các nguồn tin trên mạng xã hội Nga dẫn lời Thị trưởng Moscow cho biết, tổng cộng 40 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên đường bay đến thành phố hôm 15/3.

Trong khi đó, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh được cho là các đơn vị hỏa lực cơ động được triển khai xung quanh Điện Kremlin để đối phó máy bay không người lái. Tuy nhiên, những hình ảnh này vẫn chưa được xác thực.

Theo Thị trưởng Sobyanin, tổng cộng 105 máy bay không người lái của Ukraine hướng về thủ đô Moscow đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ vào cuối tuần qua.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tại nhiều địa điểm nơi có mảnh vỡ của các máy bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga xác nhận, các vụ xâm phạm của máy bay không người lái đã buộc các sân bay quốc tế Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky của Moscow phải tạm thời ngừng các chuyến bay.

Bộ Quốc phòng Nga trưa ngày 15/3 cho biết ít nhất 295 máy bay không người lái đã bị phá hủy trong không phận Nga kể từ 21h (giờ địa phương) ngày 14/3.

Ngoài Moscow, hệ thống phòng không Nga còn đánh chặn máy bay không người lái ở các vùng Bryansk, Kaluga, Belgorod, Tver, Smolensk, Kursk, Tula, Saratov, Volgograd và Krasnodar cũng như ở bán đảo Crimea và Cộng hòa Adygea.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga cáo buộc do Ukraine thực hiện bắt đầu từ ngày 14/3. Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã triển khai khoảng 600 máy bay không người lái trong đợt tập kích vào lãnh thổ Nga lần này.

Trong những tháng gần đây, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ quân sự, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Nga đã đáp trả bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự của Ukraine.

Hôm 15/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không quân, tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh của Moscow đã tấn công các cơ sở năng lượng và vận tải được quân đội Ukraine sử dụng, cũng như các địa điểm phóng máy bay không người lái và các địa điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 địa điểm.