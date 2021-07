Lộ hình ảnh rõ ràng nhất về tàu sân bay mới của Trung Quốc

Dân trí Những hình ảnh mới nhất cho thấy góc nhìn toàn cảnh về hình thù, kích thước của tàu sân bay nội địa của Trung Quốc sắp hoàn tất của nước này.

Hình ảnh mới về tàu sân bay mới đang chế tạo của Trung Quốc (Ảnh: Twitter).

Trang tin Naval News ngày 6/7 đăng tải các hình ảnh mới cho thấy tàu sân bay Type 003 sắp hoàn tất của Trung Quốc tại xưởng đóng tàu Giang Nam, thành phố Thượng Hải.

Các bức ảnh cho thấy, con tàu đã được lắp đặt xong sàn đáp máy bay và tháp chỉ huy trong những tuần gần đây do đó cho thấy hình thù và kích thước hoàn chỉnh hơn về con tàu.

Theo Naval News, tàu sân bay Type 003 sẽ có chiều dài khoảng 315 m. Với kích thước trên, tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ dài hơn so với hai tàu sân bay hiện nay của nước này là Liêu Ninh và Sơn Đông, nhưng ngắn hơn của tàu sân bay mới USS Gerald R. Ford của Mỹ khoảng 13 m.

Sàn đáp máy bay của Type 003 cũng hẹp hơn của tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên, do một số khác biệt về thiết kế, trong đó có thiết kế hai thang nâng thay vì ba, tàu sân bay mới của Trung Quốc vẫn sẽ có diện tích bề mặt sàn đáp lớn hơn một chút so với tàu sân bay Mỹ (khoảng 19.500 m2). Tuy nhiên, Type 003 không chạy bằng năng lượng hạt nhân giống như tàu sân bay của Mỹ, do vậy sẽ hạn chế thời gian triển khai liên tục của con tàu trên biển mà không cần nạp nhiên liệu. Ngoài ra, để vận hành con tàu, sẽ cần đến một lượng điện khổng lồ. Điều này đặt ra câu hỏi về việc động cơ thông thường trên tàu có đáp ứng được hay không.

Ngoài ra, các thông tin trước đó nói rằng, Type 003 có lượng giãn nước ước tính khoảng 85.000 tấn, nhỏ hơn so với của tàu sân bay USS Gerald Ford (100.000 tấn), nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với các tàu sân bay hiện tại của Bắc Kinh.

Tàu sân bay mới của Trung Quốc dự kiến sẽ được trang bị nhiều công nghệ mới (Ảnh: Twitter).

Giống USS Gerald R. Ford, tàu sân bay Type 003 cũng được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ, cho phép phóng các máy bay có kích thước lớn hơn. Một trong những máy bay đó được cho là sẽ sớm được công ty Trung Quốc "trình làng". Giới quan sát phương Tây gọi đây là máy bay chiến đấu J-35 sử dụng cho tàu sân bay.

J-35 được cho là được chế tạo dựa trên thiết kế của mẫu máy bay FC-31 được tập đoàn chế tạo Shenyang của Trung Quốc thử nghiệm nhiều năm qua. Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm FC-31 được ví như máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bất cứ công bố chính thức nào về máy bay J-35 mặc dù đã xuất hiện các mô hình máy bay tương tự FC-31 tại một xưởng chế tạo tàu sân bay ở Vũ Hán.

Thay vào đó, công ty Shenyang dường như đang sản xuất một lô máy bay chiến đấu J-15, một loại máy bay chiến đấu có nhiều đặc điểm giống máy bay tiền nhiệm J-11B và máy bay chiến đấu Su-33 của Nga.

Type 003 sẽ là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sau khi đã đưa vào biên chế 2 tàu sân bay trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây. Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc có thể sẽ đóng thêm một số tàu sân bay nữa để mở rộng hạm đội.

Minh Phương

Theo Sputnik