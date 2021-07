Liên Hợp Quốc kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra Covid-19 với WHO

Dân trí Liên Hợp Quốc đề nghị Trung Quốc hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc Covid-19, sau khi Bắc Kinh từ chối lời đề nghị này.

Viện Virus học Vũ Hán - nơi vướng phải giả thuyết về nguồn gốc Covid-19 (Ảnh minh họa: SCMP).

Sputnik đưa tin, phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq ngày 23/7 kêu gọi Trung Quốc tham gia vào cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc đại dịch Covid-19 theo đề xuất trước đó của WHO.

"Chúng tôi kêu gọi toàn bộ các nước thành viên, bao gồm cả Trung Quốc, hợp tác đầy đủ với WHO và nếu WHO tin rằng họ cần thêm thông tin, chúng tôi hy vọng rằng tất cả các nước sẽ hợp tác", quan chức Haq cho biết.

WHO trong tháng này đã đề xuất triển khai cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc virus gây đại dịch Covid-19, bao gồm việc điều tra các phòng thí nghiệm và chợ ở thành phố Vũ Hán - nơi ghi nhận các ca mắc Covid-19 đầu tiên. Đồng thời, WHO cũng kêu gọi giới chức Trung Quốc minh bạch hơn và cung cấp thêm dữ liệu thô về giai đoạn đầu bùng phát dịch.

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Zeng Yixin ngày 22/5 tuyên bố Bắc Kinh sẽ không chấp nhận đề xuất này.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 (của WHO) như vậy, ở khía cạnh nào đó, nó thể hiện sự thiếu tôn trọng thực tế và phản khoa học", ông Zeng nói.

Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng, cuộc điều tra mới có thể được thực hiện với mục đích chuyển trách nhiệm cho Bắc Kinh về đại dịch.

"Người ta không thể không nghĩ rằng kế hoạch này được thực hiện để lặp lại 'giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm', vốn được ủng hộ bởi một số nước, như Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu hôm 23/7.

Trong thời gian qua, Trung Quốc cũng nêu ra giả thuyết của riêng họ, rằng những ca Covid-19 đầu tiên có thể đã xuất hiện ở một số nơi nào đó trên thế giới trước Vũ Hán, Hồ Bắc - tâm dịch đầu tiên, nhưng chúng không bị phát hiện ra.

Sau cuộc điều tra hồi đầu năm nay, nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu kết luận, giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán "rất khó xảy ra". Họ cho rằng, giả thuyết nhiều khả năng nhất là virus lây từ động vật nhiễm bệnh sang người từ một khu chợ hay một nơi nào đó tương tự. Mặc dù vậy, các nhà khoa học, trong đó có Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng đang có "sự thúc đẩy quá sớm" để loại bỏ giả thuyết virus gây ra đại dịch Covid-19.

Đức Hoàng

Theo Sputnik