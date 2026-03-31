Iran nêu điều kiện tiên quyết chấm dứt xung đột với Mỹ

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali (Ảnh: Tass).

Trong cuộc phỏng vấn với đài RT ngày 30/3, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết hiện tại Iran “không cần bất kỳ cuộc đàm phán nào”, nhưng vẫn là một “bên hành động lý trí” và “không tìm kiếm chiến tranh”.

Đại sứ Jalali đã nêu rõ các điều kiện tiên quyết của Tehran để bắt đầu các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, bao gồm đảm bảo một “nền hòa bình bền vững” để bắt đầu thương lượng, trừng phạt các bên gây hấn, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và bồi thường thiệt hại trong chiến tranh.

Nhà ngoại giao Iran cũng nói rằng một số tổn thất của Iran, chẳng hạn vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, là “không thể được bồi thường” được.

Ông Jalali khẳng định Tehran “chưa bao giờ phủ nhận các cuộc đàm phán hòa bình”, nhưng nhấn mạnh cần phải có “các điều kiện phù hợp” trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Đại sứ Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đang đàm phán với Washington, gọi đây là thông tin “hoàn toàn sai sự thật”.

Ông nói rằng các quan chức Iran đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Mỹ. Theo ông, Tổng thống Trump “gần như đang ngồi trước gương và tự đàm phán với chính mình”.

Đại sứ Jalali cho rằng Washington đang thổi phồng các cuộc đàm phán để làm suy yếu đoàn kết nội bộ của Iran và “kiểm soát giá năng lượng”, trong khi cùng lúc đó các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel đang “lên kế hoạch tấn công Iran”.

Đại sứ Iran cũng cho biết Israel từng nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng họ không có ý định tấn công Iran nhưng sau đó “đã không giữ lời”. Ông cũng cáo buộc Washington đã tấn công Iran hai lần trong các vòng đàm phán trước đó.

Trước đó, Đại sứ Jalali cũng nêu rõ 3 điều kiện để Iran quay trở lại đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ - Israel. Ông nói rằng trước hết "xung đột phải chấm dứt và không bao giờ xảy ra lần thứ 3". Thứ hai, "tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cần phải được dỡ bỏ”. Thứ ba, “Iran phải được bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà Iran đã phải gánh chịu”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 30/3 khẳng định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “đang tiếp diễn và diễn ra tốt đẹp”.

Theo tuyên bố của Tổng thống Trump, Iran đã chấp nhận hầu hết 15 điểm trong đề xuất của Mỹ để khép lại cuộc chiến đã kéo dài hơn 1 tháng qua.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, khẳng định Tehran không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ và bác bỏ các tuyên bố cho rằng Iran đã đồng ý phần lớn với các đề xuất của Washington.

Ông Baqaei nhấn mạnh rằng lập trường của Tehran luôn nhất quán ngay từ đầu, bác bỏ những yêu cầu quá mức và vô lý được chuyển qua các bên trung gian.

Ông Baqaei cho biết Iran cho đến nay chưa có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ. Những gì đã được thảo luận chỉ là các thông điệp nhận được thông qua trung gian, cho thấy mong muốn đàm phán từ phía Mỹ.

Ông Baqaei khẳng định lập trường của Tehran là rõ ràng: Chừng nào hành động khiêu khích còn tiếp diễn, các nỗ lực của Iran sẽ vẫn tập trung vào việc tự vệ.

Theo báo Wall Street Journal, Iran đã đưa ra loạt điều kiện cho chính quyền Tổng thống Mỹ để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Các điều kiện của Iran bao gồm đóng cửa tất cả căn cứ của Mỹ ở Vùng Vịnh, bồi thường thiệt hại cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, cho phép Iran thu phí của các tàu đi qua eo biển Hormuz tương tự như cách Ai Cập thu phí đi qua kênh đào Suez, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran, đảm bảo xung đột không tái diễn trong tương lai, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah ở Li Băng và không hạn chế chương trình tên lửa của Iran.