Lầu Năm Góc: Mỹ phải chuẩn bị cho chiến tranh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu với các chỉ huy quân sự cấp cao tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, Virginia ngày 30/9 (Ảnh: Reuters).

"Để đảm bảo hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trước hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ tại căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico, Virginia, hôm 30/9.

Ông Hegseth cũng tuyên bố "chủ nghĩa hòa bình là ngây thơ và nguy hiểm".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, quân đội Mỹ cần thêm quân số, vũ khí và đạn dược.

"Đây là thời điểm cấp bách hơn bao giờ hết", ông Hegseth tuyên bố, đề cập đến những mối đe dọa đang gia tăng.

Ông Hegseth không nêu tên bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào ngoài nhu cầu răn đe Trung Quốc.

Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp và quy mô lớn bất thường do Tổng thống Donald Trump triệu tập với sự tham dự của các sĩ quan cấp cao của Mỹ trên khắp thế giới. Quân đội Mỹ hiện diện khắp thế giới, từ Hàn Quốc, Nhật Bản cho tới Trung Đông, do các tướng lĩnh và đô đốc 2 đến 4 sao chỉ huy.

Lầu Năm Góc gần đây đã hoàn thành hai đợt đánh giá chính sách quan trọng, một trong số đó là Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới, chuyển các ưu tiên từ Trung Quốc sang an ninh nội địa và Tây Bán cầu.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp và quy mô lớn bất thường với sự tham dự của các sĩ quan cấp cao của Mỹ trên khắp thế giới tại căn cứ ở Quantico (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, đồng tình, khi ông phát biểu tại cuộc họp rằng nước Mỹ "phải sẵn sàng cho chiến tranh". Ông cũng đề cập đến những "rủi ro toàn cầu" chưa được xác định rõ mà ông cho là "đang gia tăng".

Tháng trước, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng trở lại thành Bộ Chiến tranh - tên gọi từng được sử dụng trước Thế chiến II, nhằm nhấn mạnh vai trò sẵn sàng tác chiến thay vì chỉ ngăn ngừa xung đột. Việc đổi tên vĩnh viễn sẽ cần sự đồng thuận của quốc hội.

Phát biểu tại cuộc họp ở Quantico, Bộ trưởng Hegseth tuyên bố chiến đấu sẽ là sứ mệnh duy nhất của Bộ Chiến tranh.

"Sứ mệnh duy nhất của Bộ là chiến đấu, chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị để chiến thắng", ông Hegseth nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột mà luôn tuân thủ nguyên tắc "hòa bình thông qua sức mạnh".

Ông Hegseth cho biết "thời đại của Bộ Quốc phòng đã kết thúc", khẳng định hòa bình chỉ có thể được đảm bảo bởi những người sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ hòa bình.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Hegseth đang cải tổ ban lãnh đạo và chính sách của Lầu Năm Góc, bao gồm các tiêu chuẩn về thể lực và đào tạo nghiêm ngặt hơn.

Lầu Năm Góc đã trải qua 8 tháng cải tổ mạnh kể từ khi ông Trump nhậm chức, bao gồm việc sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Đô đốc Hải quân hàng đầu, cấm một số đầu sách trong thư viện học viện quân sự và mở chiến dịch trấn áp nạn buôn bán ma túy ở Caribe.

Kể từ khi nhậm chức, ông Hegseth cũng đã sa thải một loạt tướng lĩnh và đô đốc cấp cao để thực thi chương trình nghị sự an ninh quốc gia của Tổng thống Trump và loại bỏ các sáng kiến đa dạng về giới tính, sắc tộc mà ông cho là mang tính phân biệt đối xử.