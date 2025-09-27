Hé lộ lý do có thể khiến Mỹ triệu tập gấp hàng trăm tướng lĩnh về nước

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh họp khẩn vào tuần tới (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc tại Virginia vào tuần tới, nhằm trình bày việc chính quyền tái cấu trúc Bộ này thành “Bộ Chiến tranh” và công bố các tiêu chuẩn mới dành cho quân nhân.

“Mục đích là để phô trương sức mạnh, cho thấy quân đội mới dưới thời Tổng thống (Donald Trump) trông như thế nào”, một quan chức Nhà Trắng cho biết ngày 26/9.

Nguồn tin cho hay, cuộc họp dự kiến giống như một “buổi mít-tinh cổ vũ”, nơi Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của “tinh thần chiến binh” và công bố tầm nhìn mới cho quân đội Mỹ. Ông được kỳ vọng sẽ nêu rõ các tiêu chuẩn mới về khả năng sẵn sàng chiến đấu, thể lực và tác phong mà sĩ quan phải tuân thủ và thực thi.

“Đây là dịp để Bộ trưởng Hegseth nói với họ: hoặc tham gia, hoặc sự nghiệp của các anh có thể sớm kết thúc”, nguồn tin cho biết.

Đội ngũ của ông Hegseth dự kiến ghi hình bài phát biểu và công bố công khai sau đó và Nhà Trắng sẽ nhấn mạnh lại thông điệp này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump được cho là không có kế hoạch tham dự cuộc họp.

Truyền thông Mỹ ngày 25/9 đưa tin, hàng trăm tướng và đô đốc Mỹ trên khắp thế giới đã được triệu tập về Virginia để họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào ngày 30/9 tới.

Mệnh lệnh này có hiệu lực với khoảng 800 tướng lĩnh ở các căn cứ khắp nước Mỹ và hàng chục nước trên thế giới. Những ai không thể tham dự sẽ phải đưa ra lý do cực kỳ thuyết phục.

Theo các quan chức, cuộc họp dự kiến diễn ra tại căn cứ quân sự ở Quantico, bang Virginia.

Đáng chú ý là ngay cả các sĩ quan cấp tướng tham dự cũng không rõ nội dung, hay vì sao sự kiện lại được đưa vào lịch trình một cách đột ngột.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell chỉ bình luận ngắn gọn: “Bộ trưởng sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới”. Ông cũng không trả lời về số lượng người tham dự, mục đích cuộc họp hay lý do triệu tập gấp.

Ông Hegseth đang tiến hành cải tổ mạnh mẽ Bộ Quốc phòng Mỹ để triển khai nghị trình an ninh quốc gia của Tổng thống Trump và loại bỏ các chương trình đa dạng mà ông coi là “phân biệt đối xử”.

Kể từ khi nhậm chức, ông đã sa thải hàng loạt tướng lĩnh và sĩ quan, đồng thời hồi tháng 5, ông đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng cắt giảm ít nhất 20% số lượng tướng 4 sao và đô đốc.