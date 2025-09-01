Cảnh sát New South Wales cho biết, các sĩ quan cảnh sát đã được huy động đến tổng lãnh sự quán Nga trên phố Fullerton ở Woollahra vào khoảng 8h ngày 1/9, sau khi nhận được báo cáo về một xe ô tô khả nghi trên đường di chuyển vào tòa nhà.

Khi các cảnh sát tìm cách trao đổi với tài xế của chiếc SUV Toyota Kluger màu trắng, đối tượng này được cho là đã tăng tốc về phía cổng tổng lãnh sự quán và lao vào bên trong tòa nhà.

Lao xe vào lãnh sự quán Nga ở Australia (Nguồn: RT).

Người đàn ông 39 tuổi đã bị bắt giữ tại hiện trường và được đưa đến đồn cảnh sát Surry Hills, nơi cảnh sát tiến hành điều tra. Cảnh sát xác nhận không có nhân viên lãnh sự quán nào bị thương.

Trong khi đó, một cảnh sát 24 tuổi đã bị thương ở tay trong quá trình ứng phó vụ việc và đã được các nhân viên y tế sơ cứu.

Cảnh quay từ hiện trường cho thấy chiếc SUV nằm trên bãi cỏ của lãnh sự quán với cửa kính vỡ vụn ở cửa trước khi cảnh sát kiểm tra xe.

Động cơ của vụ việc chưa được tiết lộ, trong khi cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.