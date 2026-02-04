Kiev nguy cấp năng lượng sau trận tập kích tên lửa kỷ lục của Nga

Tòa nhà bị hư hại sau trận tập kích của Nga vào Kiev hôm 3/2 (Ảnh: Reuters).

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Denis Shmygal, cho biết tình hình năng lượng tại thủ đô Kiev đang rất nguy cấp.

"Tình hình hệ thống năng lượng rất khó khăn. Các công ty điện lực phải thực hiện việc ngừng hoạt động khẩn cấp. Các máy phát điện bổ sung đang được đặt tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất", ông Shmygal phát biểu tại cuộc họp của trung tâm ứng phó khủng hoảng xử lý tình huống ở Kiev hôm 3/2.

"Xét thấy tình hình rất nghiêm trọng, các biện pháp khẩn cấp để ổn định tình hình đã được thảo luận tại cuộc họp", ông Shmygal cho biết.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, các cơ sở sản xuất điện, cũng như mạng lưới truyền tải và phân phối đã bị hư hại ở Kiev, các vùng Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Odessa, Kharkov và các khu vực khác.

Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine Alexey Kuleba cho biết hơn 1,1 triệu tòa nhà dân cư ở Kiev không có hệ thống sưởi trung tâm giữa lúc mùa đông lạnh giá.

Cảnh báo của các quan chức Ukraine về tình hình năng lượng nghiêm trọng được đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev và các thành phố của Ukraine trong đêm 2/2, rạng sáng 3/2.

Không quân Ukraine xác nhận Nga đã phóng 71 tên lửa và 450 máy bay không người lái, bao gồm gần 300 máy bay không người lái loại Shahed, vào Ukraine.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga là một trong số những cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong mùa đông năm nay với số lượng tên lửa kỷ lục.

Hệ thống phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn 38 tên lửa và 412 máy bay không người lái của Nga. Ít nhất 27 tên lửa và 31 máy bay không người lái đã bay xuyên thủng hàng phòng thủ, tấn công 27 địa điểm ở Ukraine. Mảnh vỡ của tên lửa và UAV rơi xuống được ghi nhận tại 17 địa điểm.

Quan chức Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết số lượng tên lửa đạn đạo quá lớn khiến các nỗ lực phòng thủ gặp khó khăn.

Trong cuộc họp trực tuyến hôm 3/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc không kích mới nhất của Nga là đòn tấn công có chủ đích vào hệ thống năng lượng của Ukraine, được thực hiện bằng số lượng lớn tên lửa đạn đạo.

Ông Zelensky nói thêm rằng những mục tiêu như vậy chỉ có thể bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Patriot. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp của Ukraine về việc bổ sung thêm tên lửa để đối phó các cuộc tấn công của Nga.

Các vấn đề về cung cấp điện ở Kiev và khu vực ở Ukraine đã được ghi nhận từ cuối năm 2025 do các cơ sở năng lượng bị hư hại nghiêm trọng.

Ngày 9/1, Thị trưởng Kiev Vital Klitschko kêu gọi người dân sơ tán do các vấn đề về nguồn cung cấp điện và sưởi ấm. Ông cho biết một nửa số tòa nhà chung cư trong thành phố không có hệ thống sưởi.

Ngày 13/1, ông Klitschko cảnh báo tình hình cung cấp điện trong thành phố Kiev đã xấu đi, điện áp không đủ ngay cả đối với cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo ông, tình hình trong thành phố vẫn nghiêm trọng như trước.

Các công ty sản xuất điện của Ukraine đã phải áp dụng lịch cắt điện hàng ngày, khiến một số khu vực bị mất điện từ 8h đến 16h mỗi ngày. Giám đốc điều hành công ty truyền tải điện Ukraine Ukrenergo, Vitaly Zaichenko, cho biết lịch trình cắt điện này có thể được duy trì suốt mùa đông.