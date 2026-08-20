Lãnh đạo tình báo Ecuador, doanh nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng

Nhân viên cứu hộ ở hiện trường vụ tai nạn trực thăng (Ảnh: Reuters).

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya, chiếc trực thăng đang di chuyển từ khu bảo tồn động vật hoang dã Loisaba tới khu vực sông Ewaso Ngiro thì gặp nạn vào khoảng 9h13 sáng tại núi Ololokwe, hạt Samburu, phía bắc thủ đô Nairobi.

Chỉ huy Cảnh sát hạt Samburu David Nkoroi nói với các phóng viên rằng toàn bộ 7 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Theo hãng vận hành Lady Lori Helicopters, trực thăng đang chở du khách của công ty du lịch hạng sang &Beyond trong một chuyến bay thuê riêng.

Cơ quan hàng không dân dụng Kenya cho biết nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Giới chức Ecuador cho biết Michele Sensi-Contugi, Tổng giám đốc cơ quan tình báo Ecuador, và vợ ông, nhà thiết kế thời trang Stephany Hollihan, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Văn phòng Tổng thống Ecuador gửi lời chia buồn tới gia đình ông Sensi-Contugi trong một bài đăng vào chiều 19/8. Bộ Ngoại giao nước này cho biết đại sứ quán Ecuador tại Nam Phi đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đồng minh trong khu vực do Ecuador không có cơ quan đại diện ngoại giao tại Kenya.

“Cái chết của ông Sensi-Contugi là một tổn thất to lớn đối với đất nước”, Bộ Ngoại giao Ecuador nói trong tuyên bố.

Bà Hollihan là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Sensi Studio. Công ty đã ra tuyên bố bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước tin tức này.

José Suárez, một lãnh đạo của tập đoàn truyền hình tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ Telemundo, cũng nằm trong số những người thiệt mạng, công ty cho biết.

“Đại sứ quán Mỹ đang liên hệ với chính quyền địa phương và cung cấp hỗ trợ lãnh sự. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân trước mất mát này", một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói, đồng thời xác nhận 5 công dân Mỹ đã thiệt mạng.

Hạt Samburu là một điểm đến du lịch nổi tiếng, với nhiều khu bảo tồn động vật hoang dã tư nhân và địa hình hẻo lánh.

Hội Chữ thập đỏ Kenya trước đó cho biết các hoạt động tìm kiếm và thu hồi thi thể gặp “nhiều trở ngại do địa hình khó tiếp cận và đám cháy vẫn đang diễn ra tại hiện trường vụ tai nạn”, đồng thời công bố hình ảnh khói bốc lên từ khu vực máy bay rơi.

Chiếc trực thăng gặp nạn là Eurocopter EC130 B4, hiện được gọi là Airbus H130, một loại trực thăng một động cơ có tốc độ tối đa khoảng 286km/h. Máy bay có thể chở 5-7 hành khách và 1 phi công.