Thủ tướng Thái Lan tự lái máy bay tới căn cứ không quân, F-16 hộ tống

Các tiêm kích F-16 hộ tống máy bay của ông Anutin (Ảnh: Nation).

Theo Nation, ông Anutin đã lái chiếc TBM 930 tới Căn cứ Không quân Wing 1 ở tỉnh Nakhon Ratchasima vào ngày 14/8. Không quân Hoàng gia Thái Lan đã điều động 3 tiêm kích F-16 hộ tống khi ông tiếp cận căn cứ.

Hai chiếc F-16 bay hai bên máy bay của ông, mỗi chiếc ở một bên, trong khi chiếc thứ 3 bay phía trên.

Ông Anutin lái máy bay tới căn cứ Wing 1 trong khuôn khổ cuộc diễn tập hộ tống của F-16. Cuộc diễn tập mô phỏng một nhiệm vụ hộ tống, trong đó một nhân vật VIP thực sự có mặt trên máy bay.

Wing 1 là căn cứ của Phi đội 103 và các tiêm kích F-16 A/B, đảm nhiệm cả nhiệm vụ không chiến và tấn công mặt đất.

Sau khi hạ cánh, ông Anutin duyệt đội hình danh dự và xem 3 chiếc F-16 thực hiện màn bay chào mừng. Ông cũng theo dõi các màn trình diễn tác chiến không đối đất và không đối không của các máy bay.

Phát biểu với các quân nhân tại Wing 1, ông Anutin mô tả căn cứ này là một đơn vị không quân chiến thuật quan trọng và ca ngợi khả năng sẵn sàng chiến đấu của Không quân, đặc biệt là các hoạt động của lực lượng tiêm kích.

Ông cho biết, việc nâng cao năng lực Không quân, đặc biệt là năng lực tác chiến của lực lượng tiêm kích, là một nhiệm vụ quan trọng và chính phủ sẵn sàng hỗ trợ lực lượng này duy trì năng lực ở mức cao nhất có thể.

Ông Anutin đề ra 5 ưu tiên chính sách nhằm củng cố Không quân Hoàng gia Thái Lan trong dài hạn, trong đó có việc gia tăng năng lực trên không bằng cách tiếp tục mua tiêm kích và cường kích, cũng như các máy bay quân sự mới.

Ông chỉ thị mở rộng khả năng giám sát và theo dõi không gian, trong đó có mua sắm vệ tinh quỹ đạo thấp, sử dụng kính thiên văn và phát triển một trung tâm điều phối nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trên không và trong không gian.

Thủ tướng Thái Lan cho rằng cần tăng cường phối hợp nhân lực và trang thiết bị của Không quân với các cơ quan tại khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân nhanh chóng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ông cũng đề nghị xây dựng mạng lưới tác chiến tích hợp trong các đơn vị quân đội. Về công nghiệp quốc phòng, ông chỉ đạo Thái Lan tăng khả năng tự chủ bằng cách đưa nghiên cứu và đổi mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ UAV, từ giai đoạn nghiên cứu sang sản xuất và đưa vào sử dụng thực tế.

Không quân Thái Lan cũng đang chuẩn bị hiện đại hóa lực lượng tiêm kích tại Wing 1, trong đó có kế hoạch mua thêm máy bay Gripen E/F để thay thế các F-16 đã cũ.

Món quà Thủ tướng Thái Lan được tặng (Ảnh: Nation).

Kết thúc chuyến thăm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Kiểm soát Tác chiến trên không trao cho ông Anutin một phù hiệu F-16 được thiết kế riêng từ Phi đội 103.

Phù hiệu có hình chuột Mickey cùng dòng chữ “F-16 Fighting Mickey”, ám chỉ “Mickey”, tên hiệu mà ông Anutin sử dụng khi lái máy bay.

Thủ tướng Thái Lan là người có bằng lái máy bay. Ông sở hữu máy bay riêng và từng trực tiếp lái tới nhiều nơi trên đất nước.