Lãnh đạo đảng Cộng hòa kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ chức

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy trong bài phát biểu tại thành phố El Paso, bang Texas hôm 22/11 (Ảnh: Nexstar).

Trong bài phát biểu được đưa ra hôm 22/11, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy đã kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas từ chức, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện quy trình phế truất ông Mayorkas sau khi đảng Cộng hòa chính thức kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 tới.

"Đất nước chúng ta sẽ không bao giờ hồi phục dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Mayorkas. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi kêu gọi ông Mayorkas từ chức. Nếu yêu cầu này không được chấp nhận, các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ điều tra tất cả các hoạt động và sắc lệnh của ông Mayorkas và xem xét quy trình phế truất", ông McCarthy tuyên bố trước đám đông người ủng hộ tại thành phố El Paso, bang Texas.

Tuyên bố này của ông McCarthy được xem là thể hiện sự bất bình của đảng Cộng hòa trước chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Joe Biden mà ông Mayorkas và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang chịu trách nghiệm thừa hành. Theo các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa, nước Mỹ đang chứng kiến số lượng người nhập cư kỷ lục từ phần biên giới phía Nam tiếp giáp Mexico. Điều này tạo ra nhiều thách thức về an ninh và an sinh xã hội cho các bang miền Nam nước Mỹ.

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Marsha Espinosa đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Hạ nghị sĩ McCarthy.

"Bộ trưởng Mayorkas đang nỗ lực hết mình để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ An ninh Nội địa, hỗ trợ các nhân viên xuất sắc của Bộ và phụng sự người dân Mỹ. Ông ấy không có kế hoạch từ chức", bà Espinosa cho biết.