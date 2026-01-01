Nhân chứng kể lại vụ cháy quán bar khiến 40 người nghi thiệt mạng ở Thụy Sĩ

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: EPA).

Hai công dân Pháp, Emma và Albane, cho biết họ đang đón năm mới tại quán bar Le Constellation ở Crans-Montana, bang Valais (Thụy Sĩ) thì đám cháy bùng phát vào khoảng 1h30 ngày 1/1.

Trả lời kênh BFMTV, cả 2 cho rằng ngọn lửa bắt nguồn từ việc một cây nến được đưa lên quá gần trần nhà khiến trần bốc cháy.

Họ kể, một nữ phục vụ đã đặt nến sinh nhật lên trên một số chai sâm-panh và sau đó có một chai được giơ lên cao khiến ngọn nến lên sát trần.

“Chỉ trong vài giây, toàn bộ trần nhà đã chìm trong biển lửa. Mọi thứ đều làm bằng gỗ”, họ nói.

Theo Emma và Albane, ngọn lửa bốc lên rất nhanh, và khi họ tìm cách thoát ra ngoài thì “toàn bộ trần nhà đã cháy, thậm chí cả tầng trên cũng bị cháy”.

Việc sơ tán rất khó khăn, bởi lối thoát khỏi căn phòng họ rất hẹp, còn cầu thang dẫn ra ngoài thậm chí còn hẹp hơn.

“Chúng tôi đã rất may mắn”, họ nói thêm, cho biết có khoảng 200 người cố gắng thoát ra chỉ trong vòng 30 giây qua những bậc thang cực kỳ chật hẹp của quán bar.

Hình ảnh đầu tiên bên trong quán bar bị cháy (Ảnh: AFP).

Oleh Paska, người đang lưu trú tại Crans-Montana cùng vợ và con, cho biết khách sạn của gia đình anh chỉ cách quán bar Le Constellation khoảng 50m.

Khi cả gia đình ông vừa đón thời khắc bước sang năm mới 2026 trong phòng thì nghe thấy một loạt tiếng nổ.

“Chúng tôi nghĩ ai đó đã đốt pháo trước lối vào khách sạn”, Oleh nói, đồng thời cho biết trong vài phút đầu, họ vẫn cho rằng đó chỉ là những màn ăn mừng bình thường.

Sau đó, họ nghe thấy tiếng ai đó khóc bên ngoài, nhưng ban đầu lại nghĩ rằng đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa những người trẻ đang vui chơi.

Tuy nhiên, các lực lượng khẩn cấp bắt đầu xuất hiện, và vợ của ông nhận ra có nhiều loại còi khác nhau vang lên, gồm cả xe cứu thương, xe cảnh sát và lực lượng cứu hỏa.

Theo ông Oleh, khu vực vốn đông nghịt du khách nay trở nên rất yên ắng, cảnh sát phong tỏa và canh gác một khu vực rộng lớn xung quanh quán bar Le Constellation, trong khi các đội pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Một nhân chứng khác kể lại, anh đã phá cửa xông vào tòa nhà đang cháy để cố gắng cứu những người mắc kẹt bên trong. “Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là rất nhiều khói. Tôi nghĩ em trai tôi đang ở trong đó nên tôi chạy tới và đập vỡ cửa sổ để giúp mọi người thoát ra”, anh nói.

Anh cho biết khi vào bên trong, anh chứng kiến nhiều người bị bỏng rất nặng, quần áo cháy rụi. “Điều đó thực sự gây sốc”, anh chia sẻ.

Người đàn ông cho hay lực lượng cứu hỏa và các bác sĩ nhanh chóng tiếp quản hiện trường, nhưng anh vẫn cố giúp đỡ trong khả năng của mình, phát nước và quần áo cho những người bị thương, trong đó có việc cởi áo khoác của mình đưa cho một nạn nhân bị bỏng.

“Thật ám ảnh, vì tôi đến quán bar này gần như mỗi ngày trong tuần… chỉ đúng ngày tôi không đến thì nơi này lại bốc cháy”, anh cho biết.

Vụ cháy nổ xảy ra tại quán bar Le Constellation không lâu sau khi bước sang năm mới. Cảnh sát địa phương cho hay, ít nhất 40 người nghi đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong thảm kịch này.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả những công dân ngoại quốc, bao gồm khách du lịch Pháp.