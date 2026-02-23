Khoảnh khắc chiếc xe hơi chìm dần xuống hồ khi băng vỡ (Ảnh: Dailymail).

Tám người đã thiệt mạng, bao gồm tài xế, sau khi một xe ô tô chở khách du lịch lao xuyên qua lớp băng trên hồ Baikal đang đóng băng hôm 20/2. Chiếc xe chở 8 du khách Trung Quốc đã rơi xuống làn nước băng giá của hồ Baikal, hồ sâu nhất thế giới, tại Siberia, Nga.

Khoảnh khắc băng vỡ làm ô tô rơi xuống hồ sâu nhất thế giới ở Nga (Video: Dailymail).

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ngay sau tai nạn cho thấy người sống sót duy nhất cố gắng trèo ra khỏi chiếc xe đang chìm dưới nước. Phía cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 7 du khách còn lại và tài xế.

Một nhóm du khách khác chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhưng không thể giúp các nạn nhân mắc kẹt.

Tại hiện trường, có những tiếng hét như “nhanh lên, mau lên” và “ra ngoài đi” khi họ cố gắng hỗ trợ các nạn nhân. Một người đàn ông được nhìn thấy chạy về phía chiếc xe với một sợi dây thừng nhằm thực hiện nỗ lực cứu hộ.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một bé gái 12 tuổi cùng cả cha lẫn mẹ. Ba phụ nữ 28 tuổi cũng tử vong, cùng với hai người khác lần lượt 31 và 40 tuổi.

Đoạn ghi hình cũng cho thấy các thợ lặn trục vớt thi thể ở độ sâu khoảng 18m dưới lớp băng.

Hiện trường vụ tai nạn chết người (Ảnh: RIA).

Hồ Baikal là Di sản Thế giới của UNESCO, nằm gần biên giới với Mông Cổ. Đây là điểm đến phổ biến đối với du khách Trung Quốc vào mùa đông để trượt băng, đi bộ đường dài và trượt tuyết trên mặt hồ đóng băng khổng lồ.

Đây là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và chứa khoảng 20% lượng nước ngọt chưa đóng băng của toàn cầu. Hồ có độ sâu hơn 1.500m và có diện tích khoảng bằng 1/4 nước Anh.

Tài xế xe hơi Nikolay Dorzheev, 44 tuổi, bị cáo buộc đã sử dụng một “con đường băng” trên mặt hồ, đồng thời phớt lờ các cảnh báo về nguy cơ nghiêm trọng do các vết nứt trên băng.

Các điều tra viên đã hỏi người sống sót duy nhất, một du khách Trung Quốc khác và người vợ góa của tài xế Dorzheev.

Theo các báo cáo, chiếc ô tô không được đăng ký làm du lịch. Nhóm khách đã không thông qua cơ sở du lịch để đặt chuyến đi mà tự liên lạc với tài xế để sắp xếp chuyến đi.

Giới chức cho biết các du khách đã “đánh cược với tử thần” khi đi xe hơi trên mặt băng.

Mặc dù độ dày của băng có thể đạt tới hơn 1m, các vết nứt và dòng nước ấm bên dưới có thể khiến những “con đường băng” trở nên nguy hiểm, ngay cả trong mùa đông khắc nghiệt của Siberia khi nhiệt độ không khí có thể xuống tới -18°C.

Điều tra ban đầu cho thấy tuyến đường mà chiếc xe đi qua không được phối hợp hoặc đăng ký với bất kỳ công ty du lịch hay lực lượng cứu hộ nào. Các tuyến đường băng được phép hoạt động chính thức thường xuyên được kiểm tra độ dày của băng và có gắn biển báo chuyên dụng, nhưng lớp băng tại khu vực xảy ra tai nạn chưa đạt độ chắc cần thiết để phương tiện cơ giới di chuyển.

Nhân chứng cho biết tài xế đã cố tăng tốc vượt qua vết nứt trên băng thay vì dừng lại hoặc chuyển hướng, điều này trực tiếp khiến chiếc xe lao xuống làn nước băng giá. Chiếc xe chìm xuống đáy hồ chỉ trong vòng 2-3 phút, gây ra thảm kịch.