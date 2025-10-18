Khoảng 336.000 người ký hợp đồng phục vụ quân đội Nga từ đầu năm

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: AFP).

“Nhìn chung, tình hình tuyển quân theo hợp đồng trên toàn quốc khá khả quan. Chúng tôi vừa có cuộc họp về vấn đề này. Tổng cộng, chúng ta đã có 336.000 người đăng ký trong năm nay, cộng thêm 28.000 tình nguyện viên. Đó là số liệu mới nhất”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày 17/10.

Theo ông Medvedev, “mỗi khu vực, mỗi chủ thể liên bang, mỗi trung tâm tuyển quân đều đang thực hiện phần việc của mình”.

Theo các nguồn tình báo phương Tây và Ukraine, mỗi tháng Nga tuyển thêm từ 30.000 đến 45.000 tân binh, gần gấp đôi tốc độ huy động nhân lực của Ukraine (ước tính từ 25.000 đến 27.000 người mỗi tháng).

Cuối năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nâng quân số các lực lượng vũ trang lên 2,38 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân phục vụ thường trực.

Năm nay, trong sắc lệnh huy động mùa thu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi 135.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong 3 năm kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, trung bình Nga gọi nhập ngũ khoảng 127.000 nam công dân vào mỗi đợt huy động mùa thu.

Trong khi đó, đợt huy động mùa xuân năm nay, Nga gọi 160.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.