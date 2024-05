Xe tăng thiết giáp Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh minh họa: Telegram).

Các quan chức Mỹ phát tín hiệu ủng hộ các hoạt động phản công mới của Ukraine vào năm 2025, mặc dù ISW tiếp tục tin rằng Ukraine nên nắm thế chủ động trên chiến trường càng sớm càng tốt, vì đà phát triển của phía Nga trong năm 2024 sẽ mang lại cho Moscow một số lợi thế.

Financial Times ngày 5/5 đưa tin, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Ukraine có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát vào năm 2025, sau khi hỗ trợ quân sự của Mỹ giúp ngăn chặn những bước tiến tiếp theo của Moscow vào năm 2024.

Ông nói thêm rằng hỗ trợ quân sự của Mỹ sẽ không "bật công tắc" để thay đổi ngay lập tức tình hình chiến trường Ukraine.

Theo ông Sullivan, sự hỗ trợ quân sự của Mỹ sẽ cho phép quân đội Ukraine "giữ phòng tuyến" và chống lại các cuộc tấn công của Nga trong thời gian còn lại của năm 2024.

Tuy nhiên, ISW tiếp tục đánh giá rằng, có thể sẽ phải mất vài tuần nữa để vũ khí và đạn dược của phương Tây đến được các đơn vị tiền tuyến của Ukraine và bắt đầu có tác động rõ ràng trên chiến trường, và rằng, việc viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine có thể sẽ cho phép lực lượng Kiev ổn định chiến tuyến, tiến tới giành lại thế chủ động.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/5. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với 3 tâm chấn là Marinka, Avdiivka và Bakhmut. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 5/5 của ISW:

Thứ nhất, quân đội Nga được cho là đã tái triển khai một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Dù 76 tới khu vực Kursk như một phần trong nỗ lực lớn hơn của họ nhằm tập hợp các lực lượng quan trọng hoạt động cho một chiến dịch tấn công có thể xảy ra trong tương lai của Nga ở phía đông bắc Ukraine và thành phố Kharkov.

Thứ hai, theo báo cáo, quân đội Nga đang chuẩn bị và thành lập Nhóm lực lượng phía Bắc từ các đơn vị của Quân khu Leningrad, lực lượng này sẽ chủ yếu tác chiến theo hướng hoạt động Belgorod - Kharkov.

Thứ ba, các quan chức Mỹ tiếp tục phát tín hiệu ủng hộ các hoạt động phản công mới của Ukraine vào năm 2025, mặc dù ISW tiếp tục tin rằng Ukraine nên nắm bắt thế chủ động tấn công càng sớm càng tốt, vì đà phát triển của phía Nga trong năm 2024 sẽ mang lại cho Moscow một số lợi thế.

Thứ tư, các cơ quan tình báo châu Âu đã cảnh báo chính phủ của họ rằng Nga có kế hoạch thực hiện "các hành động phá hoại bạo lực" trên khắp châu Âu như một phần trong "nỗ lực phối hợp và quyết liệt hơn" chống lại phương Tây.

Thứ năm, Giáo hội Chính thống giáo Nga thuộc Tòa Thượng phụ Moscow do Điện Kremlin kiểm soát đã tận dụng ngày lễ Phục sinh của Chính thống giáo vào ngày 5/5 để tiếp tục nỗ lực tăng cường sự ủng hộ trong nước cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Thứ sáu, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Kupyansk và Rabotino (Zaporizhia).