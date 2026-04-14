Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel

"Trước tình hình hiện nay, chính phủ Italy quyết định tạm dừng việc tự động gia hạn thỏa thuận quốc phòng với Israel", Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu bên lề một sự kiện tại Verona ngày 14/4.

Một nguồn tin ngoại giao của Italy đã xác nhận về việc Italy tạm dừng thỏa thuận quốc phòng với Israel và nhận định: "Sẽ rất khó khăn về mặt chính trị nếu tiếp tục duy trì thỏa thuận".

Được Israel thông qua vào năm 2006, thỏa thuận này được xem xét lại sau mỗi 5 năm. Thỏa thuận kêu gọi sự hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, giáo dục và huấn luyện quân nhân, nghiên cứu và phát triển, cùng công nghệ thông tin, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Căng thẳng giữa 2 nước đã gia tăng trong tuần qua sau khi chính phủ Italy cáo buộc lực lượng Israel bắn súng cảnh cáo vào một đoàn xe của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc có người Italy tại Li Băng khiến ít nhất một phương tiện bị hư hỏng. Italy đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối vụ việc.

Vào ngày 13/4, Israel đã triệu tập đại sứ Italy sau những bình luận của Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani, trong đó ông lên án "các cuộc tấn công không thể chấp nhận được" của lực lượng Israel nhằm vào Li Băng.

Ông Tajani, người đồng thời là Phó Thủ tướng, đã có mặt tại Beirut vào ngày 13/4 để hội đàm với Tổng thống Li Băng Joseph Aoun và Ngoại trưởng Youssef Raggi. Sau đó, ông viết trên mạng xã hội X rằng ông có mặt tại Beirut để "truyền đạt sự đoàn kết của Italy sau những cuộc tấn công không thể chấp nhận được của Israel".

Israel hiện chưa bình luận về động thái và các cáo buộc từ phía Italy.