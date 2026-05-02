Mỹ duyệt khẩn cấp bán 8,6 tỷ USD cho loạt đồng minh Trung Đông

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bỏ qua quy trình phê duyệt của Quốc hội để thông qua các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 8,6 tỷ USD cho các đồng minh Trung Đông gồm Israel, Qatar, Kuwait và UAE.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2/5 được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ 9 kể từ khi bắt đầu và hơn 3 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định tồn tại tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải tiến hành ngay các thương vụ này, qua đó bỏ qua việc trình quốc hội xem xét.

Theo ông Rubio, việc chuyển giao được đẩy nhanh như vậy “phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ”.

Thông thường, các thương vụ mua bán vũ khí tiềm năng phải trải qua một giai đoạn xem xét của Quốc hội, và số lượng cũng như giá cả sẽ được chốt trong quá trình đàm phán giữa bên mua và bên bán. Trước đó, Ngoại trưởng đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí được đẩy nhanh cho các đồng minh Trung Đông vào tháng 3.

Các thông báo bao gồm việc phê duyệt bán cho Qatar gói dịch vụ bổ sung hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ USD, cùng với hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác APKWS trị giá 992,4 triệu USD.

Ngoài ra, Mỹ cũng phê duyệt bán cho Kuwait một hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ USD, và bán cho Israel hệ thống APKWS trị giá 992,4 triệu USD. Một thương vụ bán APKWS trị giá 147,6 triệu USD cho UAE cũng được thông qua.

Mỹ và Israel đã tập kích Iran vào ngày 28/2. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhà thầu chính trong các thương vụ APKWS với Qatar, Israel và UAE là BAE Systems. Trong khi đó, RTX Corporation và Lockheed Martin là các nhà thầu chính trong thương vụ hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp cho Kuwait và gói bổ sung Patriot cho Qatar. Northrop Grumman cũng là một nhà thầu chính trong thương vụ với Kuwait.