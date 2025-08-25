Israel thiếu hơn 1.500 giáo viên trước thềm năm học mới

Một lớp học ở Tel Aviv (Ảnh: Times of Israel).

Theo thống kê, trong tổng số gần 200.000 nhà giáo thuộc hệ thống giáo dục, khu vực miền Trung Israel ghi nhận thiếu hụt lớn nhất với 726 giáo viên, tiếp theo là Tel Aviv (467), miền Nam Israel (145), Jerusalem (64), Bờ Tây (56), Haifa (55) và miền Bắc Israel (26).

Bộ Giáo dục Israel cho biết số liệu này chỉ bao gồm giáo viên bậc phổ thông, không tính giáo viên mầm non, cố vấn tâm lý hay nhân sự giáo dục đặc biệt. Cơ quan này đang phối hợp với hiệu trưởng các trường và trung tâm tuyển dụng khu vực để lập bản đồ nhu cầu, đồng thời tiến hành phân bổ nhân lực.

Các biện pháp nhằm giảm thiếu hụt giáo viên gồm: mở rộng việc sử dụng giáo viên đã nghỉ hưu, đào tạo lại cử nhân các ngành học khác để giảng dạy, tăng cường nhân lực theo vùng và bố trí có mục tiêu ở những môn học đang thiếu.

Trước đó, đầu tháng 8, Bộ trưởng Giáo dục Israel Yoav Kisch cảnh báo, năm học mới có thể bị hoãn khai giảng do chưa giải quyết được vấn đề ngân sách. Ông nhấn mạnh tại cuộc họp Ủy ban Giáo dục của quốc hội rằng nguyên nhân xuất phát từ việc Bộ Tài chính và Bộ An ninh Quốc gia nước này chưa thống nhất kinh phí bảo đảm an ninh cho trường học.

“Nếu không có biện pháp an ninh cho các cơ sở giáo dục, chúng tôi sẽ không khai giảng năm học”, ông Kisch khẳng định.