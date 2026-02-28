Mỹ tìm cách sung công siêu tàu chở 1,8 triệu thùng dầu của Venezuela

Tàu Skipper (Ảnh: Airbus).

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hôm 27/2 rằng nước này đang tìm cách tiếp nhận quyền sở hữu Skipper, một tàu chở dầu bị thu giữ vào tháng 12/2025, cùng với 1,8 triệu thùng dầu thô do công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA cung cấp.

Trong đơn kiện nộp lên Tòa án Quận Liên bang Mỹ tại Đặc khu Columbia, Bộ Tư pháp cáo buộc tồn tại một kế hoạch từ năm 2021 nhằm tạo điều kiện vận chuyển và bán các sản phẩm dầu mỏ để mang lại lợi ích cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ này cho biết tàu Skipper đã vận chuyển dầu thô từ Iran và Venezuela trong thời gian trên. Theo nội dung đơn kiện, một nguồn tin mật nói với chính phủ Mỹ rằng trong 2 năm qua, con tàu này đã bốc xếp 7 triệu thùng dầu thô có nguồn gốc từ Iran.

“Skipper đã che giấu các hoạt động bằng cách giả mạo vị trí, treo cờ quốc gia giả và sử dụng các phương pháp khác nhằm làm mờ lộ trình và che đậy hành vi né tránh trừng phạt", Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Mỹ đang yêu cầu tịch thu con tàu theo thủ tục pháp lý cho phép chính phủ vĩnh viễn sung công tàu và hàng hóa mà không bồi thường do cáo buộc né tránh lệnh trừng phạt.

Theo phân tích của Reuters, kể từ tháng 12, lực lượng Mỹ đã chặn 10 tàu chở dầu và trao trả ít nhất 2 chiếc cho chính phủ lâm thời Venezuela.

Trong vụ chặn bắt mới nhất, lực lượng quân sự Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt tại Ấn Độ Dương sau khi theo dõi nó từ vùng biển Caribe, Lầu Năm Góc cho biết hồi đầu tuần, đồng thời nói thêm đây là vụ ngăn chặn thứ 3 như vậy trong khu vực.

Mỹ đã thu giữ siêu tàu chở dầu Skipper gần Venezuela vào tháng 12 năm ngoái như một phần của chiến lược gây sức ép đối với Tổng thống Nicolas Maduro, người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Washington ngày 3/1.

Vào thời điểm đó, Skipper treo cờ Guyana, nhưng đơn kiện của Mỹ cáo buộc con tàu này không được đăng ký hợp pháp tại quốc gia Nam Mỹ đó. Sau khi bị thu giữ, các thành viên thủy thủ đoàn nói với giới chức Mỹ rằng ban đầu siêu tàu chở dầu này dự định đến Cuba, nhưng sau đó họ được yêu cầu lập tức chuyển hướng tới một quốc gia không xác định, theo đơn kiện.

Trong thời gian qua, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã gây sức ép với chính phủ lâm thời tại Caracas nhằm cho phép các công ty Mỹ tiếp cận nguồn dầu và thúc đẩy cải cách sau vụ đột kích ngày 3/1.