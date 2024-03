Israel đột kích bệnh viện lớn nhất Gaza

Người phụ nữ Palestine đau xót chứng kiến những người thân thiệt mạng trong vụ đánh bom của Israel tại khu vực trước bệnh viện al-Shifa ở Gaza hôm 15/3 (Ảnh: AFP).

Trong thông báo hôm 18/3, quân đội Israel cho biết mở cuộc tấn công nhằm ngăn chặn lực lượng Hamas tập hợp lại ở phía bắc dải đất bị bao vây này và lấy bệnh viện này làm căn cứ.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiến hành chiến dịch có độ chính xác cao trong các khu vực hạn chế ở bệnh viện Al-Shifa, sau khi nhận được thông tin tình báo yêu cầu phải có hành động ngay lập tức", phát ngôn viên Daniel Hagari cho biết.

"Chúng tôi biết các quan chức cấp cao của Hamas đã tập hợp ở trong bệnh viện và đang sử dụng nó để điều phối các cuộc tấn công nhằm vào Israel", chuẩn đô đốc này nói thêm.

IDF cho biết đã yêu cầu người dân Gaza rời khỏi bệnh viện Al-Shifa ngay lập tức và nói thêm rằng, binh sĩ nước này đã được lệnh "không gây thiệt hại cho bệnh nhân, dân thường, đội ngũ y bác sĩ và hệ thống thiết bị y tế".

Quân đội Israel cũng cử người biết nói tiếng Ả Rập đi cùng các binh sĩ để có thể đối thoại với những bệnh nhân còn ở lại bệnh viện.

IDF và Tổng cục An ninh Israel (Shin Bet) cho biết các tay súng Hamas ẩn nấp bên trong các tòa nhà của bệnh viện và nhắm bắn vào binh sĩ Israel. Lực lượng nước này bắn trả, khiến một số thành viên của nhóm thiệt mạng và bị thương.

Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza cáo buộc lực lượng Israel "phạm tội ác chiến tranh" nhằm vào các cơ sở y tế", nói rằng quân đội của Tel Aviv đã nhốt người dân bên trong các khu phẫu thuật và cấp cứu của một trong các tòa nhà của bệnh viện và gây "tử vong và thương tích".

Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza cho biết đã có hàng chục người thương vong trong khi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận những người này do giao tranh đang diễn ra quá ác liệt. "Không thể giải cứu bất kỳ ai do những đám cháy quá kinh khủng", bộ này cho biết, đồng thời nói thêm có khoảng 30.000 người, bao gồm cả những người bị thương và dân di tản, đã bị "bao vây" bên trong khu nhà.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Israel tấn công nhằm vào bệnh viện lớn nhất Al-Shifa này kể từ khi chiến sự tại Dải Gaza bùng phát. Hồi tháng 11/2023, Tel Aviv đã tấn công bệnh viện này buộc hàng nghìn người trú ẩn tại bệnh viện phải chạy trốn.

Cuộc tấn công đó làm dấy lên làn sóng chỉ trích rộng rãi từ các cơ quan viện trợ nhân đạo khi cuộc tấn công trên không, trên bộ và trên biển của Israel đã đẩy hệ thống y tế của Gaza đến tình trạng sụp đổ.